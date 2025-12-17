OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 आज होंगे लॉन्च, ऐसे LIVE देखें इवेंट; जानें संभावित कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus आज यानी 17 दिसंबर को कंपनी के लॉन्च इवेंट में अपने OnePlus Pad 15R और OnePlus Pad Go को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीनी स्मार्टफोन मेकर ने बेंगलुरु में ऑफिशियल लॉन्च से पहले नए डिवाइस के कई फीचर्स भी शेयर कर दिए हैं। आइए जानते हैं इवेंट की डिटेल।

लाइव स्ट्रीम कहां देखें? OnePlus का लेटेस्ट लॉन्च इवेंट भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे या EST के अनुसार सुबह 8:30 बजे स्ट्रीम किया जाएगा। ये इवेंट वनप्लस इंडिया यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आप लिंक के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं। OnePlus 15R: कंपनी ने अब तक क्या कंफर्म किया? OnePlus 15R में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर होने की पुष्टि हुई है, जो इसके पिछले मॉडल में देखे गए Snapdragon 8 Gen 3 से अपग्रेड होगा। फोन में एक डेडिकेटेड वाई-फाई चिप और एक टच रिस्पॉन्स चिप भी होगी।

अपकमिंग डिवाइस में OnePlus 15 की तरह ही 1.5K 165Hz AMOLED डिस्प्ले होगा। हालांकि, ये संभावना है कि 15R में फ्लैगशिप डिवाइस में देखे गए LTPO पैनल के बजाय LTPS पैनल हो सकता है। कंपनी ने ये भी कन्फर्म किया है कि OnePlus 15R में 7,400mAh की बैटरी होगी, जो 13R की 6,000mAh बैटरी से ज्यादा है। वनप्लस ने ये भी कन्फर्म किया है कि डिवाइस में फ्रंट में ऑटोफोकस सपोर्ट के साथ 32MP का सेल्फी शूटर होगा।

OnePlus Pad Go 2 के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन्स: OnePlus Pad Go 2 में 7:5 आस्पेक्ट रेश्यो और 284 पिक्सल पर इंच के साथ 12.1-इंच का डिस्प्ले होगा। ये बजट टैबलेट 4nm प्रोसेस पर बेस्ड MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर पर चलेगा। Pad Go 2 में SUPERVOOC वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 10,050mAh की बड़ी बैटरी होगी। टैबलेट में स्टायलस सपोर्ट भी होगा। वनप्लस शैडो ब्लैक वेरिएंट में 5G सपोर्ट भी देगा। OnePlus Pad Go 2 की अनुमानित कीमत: OnePlus Pad Go को भारत में 19,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। अपकमिंग टैबलेट भी इसी प्राइस रेंज में लॉन्च होने की उम्मीद है। हालांकि, हाल ही में मेमोरी चिप की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बजट टैबलेट की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।