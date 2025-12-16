Language
    ज्यादातर लोग नहीं जानते फोन खरीदने का सही वक्त, पैसे बचाने हैं तो अभी जान लें

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:30 PM (IST)

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने की काफी वक्त से सोच रहे हैं और चाहते हैं कि कम पैसों में एक शानदार डील मिल जाए, तो सिर्फ मॉडल नहीं बल्कि उसे खरीदने का सही वक्त जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। जी हां, अक्सर लोग जल्दबाजी में मोबाइल खरीद लेते हैं और बाद में जब वो फोन और भी ज्यादा सस्ता मिलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वही फोन बंपर डिस्काउंट पर मिल रहा होता है। तो फिर नया फोन खरीदने का सही वक्त क्या है? चलिए आज इसी बारे में विस्तार से जानते हैं...

    त्योहारों के सीजन में करें खरीदारी

    भारत में स्मार्टफोन खरीदने का सबसे अच्छा टाइम त्योहारों के आसपास होता है। जहां पहले तो दशहरा और दिवाली के आसपास सबसे तगड़ी डील्स देखने को मिलती हैं। इसके बाद क्रिसमस और न्यू ईयर सेल के दौरान कंपनियां और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारी डिस्काउंट ऑफर्स देते हैं। इस दौरान बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI जैसी सुविधाएं फोन को खरीदना और भी आसान बना देते हैं।

    नया मॉडल आने पर खरीदें पुराना वाला

    जब भी किसी ब्रांड का नया स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री लेता है, तो उसके पुराने मॉडल की कीमतों में तुरंत गिरावट देखने को मिलती है। अगर आपको लेटेस्ट फीचर्स की जरूरत नहीं है, तो नया फोन लॉन्च होने के बाद पुराना मॉडल खरीदना ज्यादा बेहतर होता है लेकिन अगर आप बजट में कोई डिवाइस खरीद रहे हैं तो हमेशा लेटेस्ट मॉडल के साथ ही जाएं।

    सेल का रखें खास ध्यान

    अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे कई बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हर महीने कोई न कोई सेल अपने ग्राहकों के लिए जरूर लेकर आते हैं। अगर आपको तुरंत फोन की जरूरत नहीं तो सेल का इंतजार करना ज्यादा बेहतर होगा। कई बार सेल के दौरान कुछ स्मार्टफोन्स पर तो 5 से 10 हजार रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, यानी इस पैसों से आप चाहें तो फोन की अन्य एक्सेसरीज भी ले सकते हैं।

