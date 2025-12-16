6,000mAh बैटरी वाले सस्ते 5G फोन की सेल आज से, स्लिम डिजाइन और 50MP कैमरा भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पोको ने हाल ही में अपना लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसे कंपनी ने POCO C85 5G के नाम से पेश किया था। वहीं, आज यानी 16 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से इस फोन की सेल शुरू होगी। यह डिवाइस Flipkart पर एक्सक्लूसिव तौर पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी का कहना है कि यह नया डिवाइस 12,000 रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में शानदार डिजाइन में आता है, जिसमें बड़ी बैटरी और बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह नया डिवाइस सीधे Infinix Hot 50, iQOO Z10 Lite, Oppo K13x और Lava Blaze 3 जैसे डिवाइस को इस प्राइस पर कड़ी टक्कर देगा। चलिए पहले इसकी कीमत जान लेते हैं...

POCO C85 5G की कितनी है कीमत? कीमत की बात करें तो POCO के इस डिवाइस की शुरुआती कीमत ₹11,999 से शुरू होती है जिसमें 4GB RAM/128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। जबकि 6GB RAM/128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹12,999 और 8GB RAM/128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹13,999 है। हालांकि पहली सेल के दौरान शुरुआती कीमतें कम होंगी।

लॉन्च ऑफर के तहत आप डिवाइस पर खास डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ भी ले सकते हैं जहां HDFC, ICICI, या SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके आपको फ्लैट ₹1,000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिलेगा। यानी इस ऑफर के साथ फोन की कीमतें और कम हो जाएंगे। आज दोपहर 12 बजे से इस फोन की सेल शुरू होगी।

POCO C85 5G के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इस डिवाइस में 120Hz एडैप्टिव रिफ्रेश रेट वाली 6.9-इंच की बड़ी HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। यह फोन स्लिम डिजाइन के साथ आता है जहां 7.99mm स्लीक डिजाइन और क्वाड-कर्व्ड बैक मिलता है। डिवाइस तीन कलर ऑप्शन मिस्टिक पर्पल, स्प्रिंग ग्रीन और पावर ब्लैक में आता है। फोन में धूल और पानी से बचाव के लिए IP64 रेटिंग है।