6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G फोन लॉन्च, मीडियाटेक प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पोको ने भारत में अपना एक और नया फोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने Poco C85 5G के नाम से पेश किया है। यह डिवाइस कंपनी ने C लाइनअप के तहत पेश किया है। नया डिवाइस में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। फोन को तीन अलग-अलग कलर वेरिएंट में पेश किया गया है।

डिवाइस के सबसे खास फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6.9-इंच का डिस्प्ले HD+ रिजॉल्यूशन और 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। डिवाइस में MediaTek Dimensity 6000 सीरीज चिपसेट दिया गया है। साथ ही फोन में 6,000mAh बैटरी है। कंपनी का कहना है कि ये फोन 106 घंटे से ज्यादा का म्यूजिक प्लेबैक टाइम दे सकता है। चलिए पहले फोन की कीमत जानते हैं...

Poco C85 5G की कीमत और उपलब्धता कीमत की बात करें तो Poco C85 5G के बेस वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये से शुरू होती है जिसमें आपको 4GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। जबकि डिवाइस के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले हाई-एंड वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये है।

डिवाइस के टॉप वेरिएंट 8GB+128GB की कीमत 14,499 रुपये है। हालांकि, कंपनी इस वक्त फोन पर इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत हैंडसेट के 4GB और 6GB RAM मॉडल पर डिस्काउंट दे रही है जिसके बाद फोन की कीमत क्रमशः 11,999 रुपये और 12,999 रुपये हो गई है। डिवाइस को आप मिस्टिक पर्पल, स्प्रिंग ग्रीन और पावर ब्लैक कलर में खरीद पाएंगे।

Poco C85 5G के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो पोको के इस डिवाइस में आपको 6.9 इंच का फ्लैट HD+ डिस्प्ले मिलता है। साथ ही फोन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइस में 810 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिवाइस को पावर देने के लिए इसमें ऑक्टा कोर 6nm मीडियाटेक 6300 चिपसेट मिल रहा है। साथ ही डिवाइस में माली-G57 MC2 GPU है। Poco C85 5G में 8GB LPDDR4x रैम और 128GB UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिल रही है।

डिवाइस में HyperOS 2.2 मिल रहा है, जो पिछले साल के Android 15 पर बेस्ड है। इतना ही नहीं कंपनी नए डिवाइस को दो Android अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट देगी। डिवाइस में TÜV रीनलैंड लो ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री और सर्कैडियन फ्रेंडली सर्टिफिकेशन भी मिलता है। फोन में डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस के लिए IP64 रेटिंग भी मिल रही है।