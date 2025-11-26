12,000mAh तक की बैटरी के साथ लॉन्च हुए Poco के दो नए टैबलेट, HyperOS पर चलते हैं

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco Pad X1 को बुधवार को ग्लोबली लॉन्च किया गया, साथ ही कंपनी ने अपना नया Pad M1 भी पेश किया। कंपनी के नवंबर 2025 लॉन्च इवेंट बाली, इंडोनेशिया में Poco F8 Pro और Poco F8 Ultra भी अनवील किए गए। नया Pad X1 Qualcomm के Snapdragon 7+ Gen 3 चिपसेट से लैस है। इसमें 3.2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले है, जिसमें 144Hz तक स्क्रीन रिफ्रेश रेट सपोर्ट है। दूसरी तरफ, Poco Pad M1 में 12,000mAh बैटरी दी गई है। इसमें 12.1-इंच डिस्प्ले है, जिसमें 2.5K रेजोल्यूशन और 120Hz तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट है।

Poco Pad X1 और Pad M1 की कीमत और उपलब्धता Poco Pad X1 की कीमत $399 (लगभग 36,000 रुपये) रखी गई है, जो इसके सिंगल 8GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। अर्ली बर्ड ऑफर में कंपनी इसे $349 (लगभग 31,000 रुपये) में ऑफर कर रही है। Poco Pad M1 की कीमत $329 (लगभग 29,000 रुपये) है, जो इसके 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल के लिए है। ये अर्ली बर्ड प्राइस में $279 (लगभग 25,000 रुपये) में मिलेगा।

दोनों Poco टैबलेट्स की सेल आज से कंपनी की ऑनलाइन साइट पर शुरू होगी। Poco Pad X1 और Pad M1 ब्लू और ब्लैक कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होंगे। Poco Pad X1 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Poco Pad X1 HyperOS पर चलता है। इसमें 11.2-इंच डिस्प्ले है, जिसमें 3.2K रेजोल्यूशन, 68 बिलियन कलर डेप्थ और 144Hz तक रिफ्रेश रेट मिलता है। नया टैबलेट Qualcomm के 4nm Snapdragon 7+ Gen 3 चिपसेट से लैस है, जिसे 8GB RAM और 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। कंपनी का दावा है कि टैबलेट को AnTuTu प्लेटफॉर्म पर 17,73,691 स्कोर मिला है।

इसमें Xiaomi HyperAI मिलता है, जिसमें एआई राइटिंग, एआई ट्रांसलेशन, एआई इंटरप्रेटर और एआई स्पीच रिकग्निशन जैसे AI-पावर्ड प्रोडक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। Poco Pad X1 में एआई आर्ट विद कैनवस, एआई इरेज़ प्रो, एआई इमेज एन्हांसमेंट और एआई इमेज एक्सपांशन फीचर्स भी होंगे।

Poco Pad X1 में 8,850mAh बैटरी मिलती है। ये Poco Focus Pen स्टायलस को सपोर्ट करता है, और यूजर्स पीछे दिए गए Pogo Pins के जरिए Floating Keyboard कनेक्ट कर सकते हैं। टैबलेट 6.18mm थिक है और इसका वजन करीब 500g है।

Poco Pad M1 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Poco Pad M1 में 12-इंच डिस्प्ले है, जिसमें 2.5K रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। नया Pad M1 Qualcomm के Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट से लैस है, जिसे 4nm प्रोसेस पर बनाया गया है। इसमें 8GB RAM और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है, जिसे microSD कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। ये Poco Smart Pen और एक्सटर्नल कीबोर्ड को सपोर्ट करता है।