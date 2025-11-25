CCTV Tips: छोटी-सी लापरवाही पड़ेगी भारी, घर पर लगाए हैं सिक्योरिटी कैमरा तो भूलकर भी न करें ये गलतियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। घर, दुकान या सार्वजनिक जगहों में सिक्योरिटी या CCTV कैमरे होना अब कॉमन बात हो चुकी है। ये कैमरा हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जितने जरूरी हैं, उतने ही इनसे प्राइवेसी को भी खतरा हो सकता है। अगर आप भी अपने घर में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए कैमरा लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रहे हैं, जिनसे घर की सिक्योरिटी को पुख्ता करने के साथ प्राइवेसी भी सिक्योर कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिमोट व्यू जरूरत न होने पर डिसेबल रखें आजकर सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम में रिमोट व्यू का ऑप्शन मिलता है। इससे आप कहीं से भी सीसीटीवी फीड को एक्सेस कर सकते हैं। यह फीचर लोगों को घर से दूर घर पर नजर रखने की सुविधा देता है। लेकिन, अगर आपका पासवर्ड वीक है और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं है तो हैकर्स को एक्सेस मिल सकता है। ऐसे में हमारी सलाह रहेगी कि जब तक बहुत जरूरी न हो आप रिमोट व्यू को डिसेबल रखें। अगर इसे इनेबल भी रखना चाहते हैं तो सिर्फ आउटडोर कैमरों का ही एक्सेस दें।

प्राइवेसी जोन सीसीटीवी सिस्टम में प्राइवेसी जोन सेटअप करने का ऑप्शन मिलता है। इससे आप अपने घर के कुछ एरिया को कैमरा व्यू से ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे आप प्राइवेसी जोन सेटअप कर सकते हैं। घर के अंदर बेडरूम और कुछ ऐसे स्पेस को कैमरे के व्यू से दूर करें। इसके साथ ही आउटडोर में लगे सीसीटीवी कैमरों को ऐसे प्लेस करें कि वो पड़ोसियों की प्राइवेसी को बरकरार रखें।

स्टोरेज ड्यूरेशन लिमिट सिक्योरिटी कैमरा के फुटेज को ज्यादा दिनों के लिए स्टोर न रखें। इससे आपका डेटा लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। अपने सिस्टम को ऐसे कॉन्फिगर करें कि वह नियमित अंतराल में स्टोरेज ऑटोमेटिक डिलीट कर दे। हमारी सलाह रहेगी कि आप 7 से 15 दिनों का समय सेलेक्ट करें।