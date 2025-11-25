CCTV Tips: छोटी-सी लापरवाही पड़ेगी भारी, घर पर लगाए हैं सिक्योरिटी कैमरा तो भूलकर भी न करें ये गलतियां
आजकल सिक्योरिटी कैमरे आम हो गए हैं, लेकिन इनसे प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। रिमोट व्यू को जरूरत न होने पर डिसेबल रखें, प्राइवेसी जोन सेट करें और स्टोरेज की अवधि सीमित करें। एन्क्रिप्टेड स्टोरेज का उपयोग करें और कैमरा सिस्टम का पासवर्ड मजबूत रखें। इन उपायों से आप अपनी प्राइवेसी की रक्षा कर सकते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। घर, दुकान या सार्वजनिक जगहों में सिक्योरिटी या CCTV कैमरे होना अब कॉमन बात हो चुकी है। ये कैमरा हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जितने जरूरी हैं, उतने ही इनसे प्राइवेसी को भी खतरा हो सकता है। अगर आप भी अपने घर में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए कैमरा लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रहे हैं, जिनसे घर की सिक्योरिटी को पुख्ता करने के साथ प्राइवेसी भी सिक्योर कर सकते हैं।
रिमोट व्यू जरूरत न होने पर डिसेबल रखें
आजकर सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम में रिमोट व्यू का ऑप्शन मिलता है। इससे आप कहीं से भी सीसीटीवी फीड को एक्सेस कर सकते हैं। यह फीचर लोगों को घर से दूर घर पर नजर रखने की सुविधा देता है। लेकिन, अगर आपका पासवर्ड वीक है और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं है तो हैकर्स को एक्सेस मिल सकता है। ऐसे में हमारी सलाह रहेगी कि जब तक बहुत जरूरी न हो आप रिमोट व्यू को डिसेबल रखें। अगर इसे इनेबल भी रखना चाहते हैं तो सिर्फ आउटडोर कैमरों का ही एक्सेस दें।
प्राइवेसी जोन
सीसीटीवी सिस्टम में प्राइवेसी जोन सेटअप करने का ऑप्शन मिलता है। इससे आप अपने घर के कुछ एरिया को कैमरा व्यू से ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे आप प्राइवेसी जोन सेटअप कर सकते हैं। घर के अंदर बेडरूम और कुछ ऐसे स्पेस को कैमरे के व्यू से दूर करें। इसके साथ ही आउटडोर में लगे सीसीटीवी कैमरों को ऐसे प्लेस करें कि वो पड़ोसियों की प्राइवेसी को बरकरार रखें।
स्टोरेज ड्यूरेशन लिमिट
सिक्योरिटी कैमरा के फुटेज को ज्यादा दिनों के लिए स्टोर न रखें। इससे आपका डेटा लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। अपने सिस्टम को ऐसे कॉन्फिगर करें कि वह नियमित अंतराल में स्टोरेज ऑटोमेटिक डिलीट कर दे। हमारी सलाह रहेगी कि आप 7 से 15 दिनों का समय सेलेक्ट करें।
एन्क्रिप्टेड स्टोरेज और मजबूत पासवर्ड
अपने सिक्योरिटी कैमरा के फुटेज को एन्क्रिप्टेड स्टोरेज या सिक्योर क्लाउड अकाउंट में स्टोर करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका कैमरा सिस्टम पासवर्ड प्रोटेक्टेड वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट हो। इसके साथ ही अपने सिस्टम के फर्मवेयर को अपडेट रखें। इसके साथ ही कैमरा सिस्टम के पासवर्ड को मजबूत रखें। कई यूजर्स डिफॉल्ट पासवर्ड को नहीं बदलते, जिससे उनका सिस्टम हैक हो जाता है। हमारी सलाह रहेगी कि आप कैमरा सिस्टम का पासवर्ड मजबूत रखें।
