iPhone 18 Pro में आएगा खास नाइट कैमरा, बड़ी बैटरी और नए प्रोसेसर के साथ मिलेगा छोटा Dynamic Island

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने iPhone 17 सीरीज के साथ मार्केट में अपने स्टैंडर्ड हाई सेट किए हैं। यही कारण है कि इनकी सेल और डिमांड पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16 सीरीज के मॉडल से बेहतर जा रही है। अब एपल फैन्स को iPhone 18 का इंतजार है, जो 2026 में लॉन्च होनी है। एपल को लेकर खबर है कि कंपनी iPhone 18 सीरीज में कई बड़े अपग्रेड करने वाला है।

iPhone 18 Pro में क्या होगा नया? अपकमिंग iPhone 18 सीरीज को लेकर तमाम तरह की खबरें आने लगी हैं। इनमें इन मॉडल के डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स को लेकर बात की जा रही है। टिप्स्टर Digital Chat Station ने बताया है कि Apple iPhone 18 Pro में खास कैमरा लेंस दे सकती है। यह लेंस वेरिएबल अपर्चर सपोर्ट करेगा, जो लो-लाइट फोटोग्राफी को और भी बेहतर बना देगा। यानी इससे नाइट फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा।

छोटा Dynamic Island इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अपकमिंग iPhone 18 Pro में Dynamic Island का साइज छोटा हो सकता है। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि Apple एक ऐसे iPhone पर भी काम कर रहा है, जिसमें कैमराऔर Face ID स्क्रीन के अंदर होंगे। यानी आने वाले कुछ सालों में आईफोन में यूजर्स को फुल स्क्रीन का एक्सपीरियंस मिल सकता है।

बड़ी बैटरी iPhone 18 Pro Max के बारे में बताया जा रहा है कि यह एपल का सबसे बड़ी बैटरी वाला आईफोन मॉडल होगा। इससे इस फोन का वजन कुछ भारी हो सकता है। हालांकि, यह बात अच्छी होगी कि यूजर्स को बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी।