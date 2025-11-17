Apple 2026 से iPhone लॉन्च में करेगा बड़ा बदलाव, लिस्ट में देखें कौन-सा मॉडल कब आएगा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल लगभग एक दशक से नए वाले iPhones को सितंबर महीने में लॉन्च करता आ रहा है। हालांकि इस बार हालिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल चीजें पूरी तरह बदल सकती हैं। जी हां, ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन का कहना है कि Apple 2026 से हर साल दो लॉन्च इवेंट करने की प्लानिंग कर रहा है।

पहले लॉन्च होंगे फ्लैगशिप वेरिएंट पहला लॉन्च iPhone 18 के फ्लैगशिप वेरिएंट जैसे iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone Fold के लिए रहेगा। दूसरा लॉन्च स्प्रिंग इवेंट रहेगा जहां कंपनी iPhone 18 और iPhone 18e जैसे कम कीमत वाले वेरिएंट लॉन्च करेगी।

हर साल 5 से छह नए मॉडल लॉन्च करेगा Apple गुरमन का कहना है कि यह सिलसिला आने वाले सालों तक जारी रहेगा, Apple हर साल 5 से छह नए मॉडल लॉन्च करेगा। पिछली सभी रिपोर्ट्स को देखते हुए उन्होंने यह भी कहा कि हमें अगले साल iPhone Air 2 भी देखने को मिल सकता है। चलिए जानें कि अगले साल कौन कौन से मॉडल लॉन्च होंगे और इनकी संभावित रिलीज टाइमलाइन क्या रहेगी।