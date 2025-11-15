Language
    Apple के CEO टिम कुक अगले साल तक अपनी पोजिशन छोड़ सकते हैं, रिपोर्ट में दावा

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:57 PM (IST)

    Apple के CEO Tim Cook अगले साल तक अपनी पोजिशन छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने उनके सक्सेसर की तलाश तेज कर दी है और Cook खुद भी इंटरनल कैंडिडेट को प्रेफर कर रहे हैं। Steve Jobs के बाद 2011 में CEO बने Cook ने Apple को 4 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप तक पहुंचाया। ये ट्रांजिशन कंपनी की परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि लंबे समय से प्लान किए गए बदलाव का हिस्सा बताया जा रहा है।

    Apple के CEO Tim Cook अगले साल तक अपना पद छोड़ सकते हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple के दिग्गज Tim Cook अगले साल तक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के तौर पर अपनी पोजिशन छोड़ सकते हैं। ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। कुक, जो इस साल 65 साल के हुए, 2011 में Apple के को-फाउंडर Steve Jobs के निधन के बाद इस पोजिशन पर आए थे और अब 14 साल बाद उनके कंपनी से जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट बताती है कि कूपर्टिनो-बेस्ड टेक दिग्गज ने सक्सेसर ढूंढने की कोशिश को तेज कर दिया है और कुक खुद ये पसंद कर चुके हैं कि उनकी जगह कोई इंटरनल कैंडिडेट आए।

    टिम कुक एपल के सीईओ पद से हटेंगे

    मामले की जानकारी रखने वाले आंतरिक सूत्रों का हवाला देते हुए, फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि टिम कुक का Apple CEO पद छोड़ना कंपनी की मौजूदा परफॉर्मेंस से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये लंबे समय से प्लान की गई ट्रांजिशन का हिस्सा है।

    रिपोर्ट के मुताबिक एपल द्वारा जनवरी के अंत में अपनी अगली अर्निंग्स रिपोर्ट से पहले सीईओ की घोषणा करने की संभावना नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी की नई लीडरशिप टीम को जून में होने वाली वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस से पहले सेटल होने का पर्याप्त समय दिया जाएगा।

    कंपनी ने अभी तक फाइनल फैसला नहीं लिया है, लेकिन Apple CEO Tim Cook ने अपनी पसंद एक इंटरनल कैंडिडेट के रूप में जताई है। Apple के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस को इस समय Tim Cook के सबसे संभावित सक्सेसर के तौर पर देखा जा रहा है।

    Cook के 14 साल के कार्यकाल में Apple की मार्केट कैपिटल 350 बिलियन डॉलर (लगभग 31 लाख करोड़ रुपये) से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 354.8 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच गई है।

    कुक, Apple के पूर्व ऑपरेशन्स चीफ रह चुके हैं और इस महीने 65 साल के हुए, 2011 में स्टीव जॉब्स से भूमिका लेकर कंपनी को लीड कर रहे हैं। उनके टेन्योर के दौरान कंपनी का मार्केट कैपिटल 2011 के करीब 350 बिलियन डॉलर से बढ़कर आज 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है।

    रिपोर्ट बताती है कि Apple के शेयर इस वक्त ऑल-टाइम हाई के करीब ट्रेड हो रहे हैं, जिसका श्रेय पिछले महीने आए मजबूत रिजल्ट्स को जाता है। हालांकि, Apple अभी भी Alphabet, Microsoft और Nvidia जैसे बड़े टेक प्रतिद्वंद्वियों से पीछे है, लेकिन कंपनी आने वाले हॉलिडे पीरियड में अपनी बेस्ट-एवर सेल्स क्वार्टर की उम्मीद कर रही है।

    वॉल स्ट्रीट पहले iPhone मेकर की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान छह प्रतिशत लगा रहा था, लेकिन Apple इस बार कुल रेवेन्यू में 10 से 12 प्रतिशत साल-दर-साल ग्रोथ की उम्मीद कर रही है।

