नहीं पड़ेगी लाइन में लगने की जरूरत, PhonePe-WhatsApp जैसे ऐप्स से ऐसे खरीदें दिल्ली मेट्रो टिकट
Delhi Metro ने अब QR-बेस्ड ऑनलाइन टिकट बुकिंग को कई पॉपुलर ऐप्स पर शुरू कर दिया है, जिससे रोजाना लाखों यात्रियों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं रहेगी। DMRC और ONDC की पार्टनरशिप के बाद अब Google Maps, Uber, PhonePe, WhatsApp समेत कई ऐप्स से Metro टिकट खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं टिकट खरीदने का तरीका।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अब दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर टिकट के लिए लंबी लाइन में खड़े होने वाले दिन गए। लाखों यात्रियों की यात्रा को और आसान बनाने के लिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोकेशन (DMRC) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के साथ पार्टनरशिप की है। ताकि, मोबाइल ऐप्स के जरिए मेट्रो टिकट ऑनलाइन बुक किए जा सकें।
इसका मतलब है कि अब यात्रियों को दिल्ली मेट्रो या नोएडा मेट्रो की अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय अब QR-बेस्ड टिकट 10 से ज्यादा पॉपुलर ऐप्स पर बुक किए जा सकते हैं, जैसे Google Maps, EaseMyTrip, PhonePe, Uber, Rapido, RedBus, NammaYatri, Yatri Railways, Chartr, Tummoc, और Telegram (Miles & Kilometres के जरिए)।
अलग-अलग ऐप्स पर Delhi Metro का QR टिकट ऑनलाइन कैसे बुक करें?
WhatsApp से Delhi Metro टिकट कैसे बुक करें
- DMRC का ऑफिशियल WhatsApp नंबर सेव करें: +91 9650855800।
- एक सिंपल 'Hi' भेजें।
- अपनी भाषा चुनें (हिंदी या English)।
- 'Buy Ticket' पर टैप करें, फिर डिपार्चर और डेस्टिनेशन स्टेशन डालें।
- टिकट/पैसेंजर की संख्या चुनें। आप एक बार में छह तक चुन सकते हैं।
- डिटेल्स कन्फर्म करें, दिए गए लिंक से पेमेंट करें और तुरंत QR कोड मिल जाएगा। एंट्री गेट पर QR स्कैन करके अपनी जर्नी शुरू करें।
नोट: QR टिकट उसी दिन के एंड तक वैलिड रहता है।
PhonePe से Delhi Metro टिकट कैसे बुक करें?
- PhonePe ऐप खोलें और 'Commute' सेक्शन में जाएं।
- Metro > Delhi > Book QR Ticket चुनें।
- स्टार्ट और एंड स्टेशन डालें, फिर पेमेंट करें।
- QR टिकट तुरंत स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- PhonePe यूजर्स मेट्रो स्मार्ट को कार्ड नंबर डालकर और अमाउंट डालकर भी रीचार्ज कर सकते हैं।
Uber से Delhi Metro टिकट कैसे बुक करें?
- Uber ऐप खोलें और मेन्यू में 'Metro Tickets; ऑप्शन ओपन करें।
- स्टार्ट और एंड स्टेशन डालें, टिकट चुनें, और UPI से पेमेंट करें।
- QR टिकट ऐप में मिल जाएगा जिसे मेट्रो गेट पर स्कैन किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें: X में आया नया एन्क्रिप्टेड चैट फीचर, DMs हुए रिप्लेस; लार्ज फाइल ट्रांसफर का मिलेगा सपोर्ट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।