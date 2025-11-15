नहीं पड़ेगी लाइन में लगने की जरूरत, PhonePe-WhatsApp जैसे ऐप्स से ऐसे खरीदें दिल्ली मेट्रो टिकट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अब दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर टिकट के लिए लंबी लाइन में खड़े होने वाले दिन गए। लाखों यात्रियों की यात्रा को और आसान बनाने के लिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोकेशन (DMRC) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के साथ पार्टनरशिप की है। ताकि, मोबाइल ऐप्स के जरिए मेट्रो टिकट ऑनलाइन बुक किए जा सकें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसका मतलब है कि अब यात्रियों को दिल्ली मेट्रो या नोएडा मेट्रो की अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय अब QR-बेस्ड टिकट 10 से ज्यादा पॉपुलर ऐप्स पर बुक किए जा सकते हैं, जैसे Google Maps, EaseMyTrip, PhonePe, Uber, Rapido, RedBus, NammaYatri, Yatri Railways, Chartr, Tummoc, और Telegram (Miles & Kilometres के जरिए)।

अलग-अलग ऐप्स पर Delhi Metro का QR टिकट ऑनलाइन कैसे बुक करें? WhatsApp से Delhi Metro टिकट कैसे बुक करें DMRC का ऑफिशियल WhatsApp नंबर सेव करें: +91 9650855800।

एक सिंपल 'Hi' भेजें।

अपनी भाषा चुनें (हिंदी या English)।

'Buy Ticket' पर टैप करें, फिर डिपार्चर और डेस्टिनेशन स्टेशन डालें।

टिकट/पैसेंजर की संख्या चुनें। आप एक बार में छह तक चुन सकते हैं।

डिटेल्स कन्फर्म करें, दिए गए लिंक से पेमेंट करें और तुरंत QR कोड मिल जाएगा। एंट्री गेट पर QR स्कैन करके अपनी जर्नी शुरू करें। नोट: QR टिकट उसी दिन के एंड तक वैलिड रहता है।