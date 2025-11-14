X में आया नया एन्क्रिप्टेड चैट फीचर, DMs हुए रिप्लेस; लार्ज फाइल ट्रांसफर का मिलेगा सपोर्ट
Elon Musk ने आखिरकार X Chat का रोलआउट शुरू कर दिया है, जो X (पहले Twitter) का नया फुल-स्टैक कम्युनिकेशन प्रोडक्ट है। ये Direct Messages को रिप्लेस करता है और अब पूरी तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, फाइल ट्रांसफर और वैनिशिंग मैसेज जैसी सुविधाएं देता है। फीचर अभी बीटा में है और सिर्फ चुनिंदा यूज़र्स को मिला है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Elon Musk ने आखिरकार X Chat को रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जो X (पहले Twitter) का नया फुल-स्टैक कम्युनिकेशन प्रोडक्ट है। गुरुवार को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक और चीफ टेक्निकल ऑफिसर ने बताया कि Chat को बीटा में इंटीग्रेट किया जा रहा है और ये अभी छोटे ग्रुप के यूजर्स के लिए उपलब्ध है। ये फीचर डायरेक्ट मैसेजेस (DM) के साथ मर्ज होकर उन्हें रिप्लेस करता है, जो लंबे समय से प्लेटफॉर्म का पीयर-टू-पीयर कम्युनिकेशन चैनल रहा है। इसमें कई फीचर्स हैं, जैसे पूरी तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, फाइल ट्रांसफर और वैनिशिंग मैसेजेस।
बीटा में रिलीज हुआ X Chat
एक पोस्ट में Musk ने कहा, 'X ने अभी एक पूरी नई कम्युनिकेशन स्टैक रोल आउट की है जिसमें एन्क्रिप्टेड मैसेजेस, ऑडिया/वीडियो कॉल्स और फाइल ट्रांसफर शामिल हैं।' ये पिछले महीने के उस बयान के बाद आया है जिसमें मस्क ने कहा था कि X Chat को एक स्टैंडअलोन प्लेटफॉर्म के तौर पर रिलीज किया जाएगा। वह अभी नहीं हुआ है, लेकिन अब यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर ये फीचर एक्सेस कर सकते हैं।
Chat का सबसे बड़ा फोकस एन्क्रिप्शन पर है। अभी DMs डिफॉल्ट रूप से एन्क्रिप्टेड नहीं हैं। हालांकि, पेड सब्सक्राइबर्स अलग टैब में एन्क्रिप्टेड चैट कर सकते हैं। Chat इस अलग व्यवस्था को खत्म करता है और सभी बातचीत के लिए एक ही पूरा एन्क्रिप्टेड लेयर देता है। यहां तक कि वह मैसेज भी अब सुरक्षित होंगे जो पहले एन्क्रिप्टेड नहीं थे। Musk पहले भी इसकी एन्क्रिप्शन कैपेसिटी की तुलना Signal और Meta के स्वामित्व वाले WhatsApp से कर चुके हैं।
जिन यूजर्स को ये अपग्रेड मिलेगा, उनसे पहले Chat के लिए एक चार-अंकों का PIN बनाने को कहा जाएगा। इसे सेट करने के बाद ही वे अपने मैसेज देख पाएंगे। इसके बाद हर बार इंटरफेस खोलने पर PIN डालना होगा। कई X यूजर्स ने हर बार इस दूसरी लेयर की ऑथेंटिकेशन से परेशान होने की बात भी कही है।
X डेवलपर प्लेटफॉर्म के हेड, क्रिस्टोफर पार्क ने एक अलग पोस्ट में बताया कि कंपनी ने हाल के हफ्तों में कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे Grokipedia, X Chat और X API beta। इसके अलावा, कंपनी जल्द ही Grok Imagine का बड़ा अपग्रेड (जिसमें 15 सेकंड तक की वीडियो बनेगी), X Money और फुली Grok-पावर्ड X feed भी लॉन्च करने की योजना बना रही है।
