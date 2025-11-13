दिल्ली ब्लास्ट: आतंकी कर रहे थे सेशन ऐप का इस्तेमाल,फोन नंबर और ईमेल की नहीं होती जरूरत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है। नए-नए खुलासे होते जा रहे हैं। इस ब्लास्ट में कार चला रहे आतंकी डॉक्टर उमर नबी को लेकर जानकारी सामने आई है कि वह मैसेजिंग के लिए एक खास मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। इस मोबाइल ऐप का नाम 'सेशन' है, जिसे प्राइवेट चैटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां हम आपको इस मोबाइल ऐप के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

क्या है सेशन ऐप? सेशन ऐप प्राइवेट मैसेंजर प्लेटफॉर्म है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। प्ले स्टोर में इस ऐप के बारे में बताया गया है कि यह एक प्राइवेट मैसेंजर प्लेटफॉर्म है, जिसे यूनिक नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐप डेवलपर्स का कहना है कि इस ऐप का कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है। ऐसे में यह न तो यूजर्स का डेटा सेव करता है, जिससे डेटा लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

बिना नंबर और ईमेल के बन जाता है अकाउंट सेशन ऐप में अकाउंट बनाने के लिए किसी तरह का सख्त नियम नहीं है। यूजर्स बिना फोन नंबर या ईमेल आईडी के इस ऐप को शुरू कर सकते हैं। आजतक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी इसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। फिलहाल मामले की जांच अभी चल रही है। ऐसे में इस वक्त ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है।