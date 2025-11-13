ChatGPT में यूजर्स को जल्द मिलेगी ग्रुप चैट की सुविधा, कैसे काम करेगा नया फीचर?
चैटजीपीटी में जल्द ही ग्रुप चैट का फीचर आने वाला है। इस फीचर में मैसेजिंग के साथ फाइल अपलोड, इमेज जेनरेट और रिएक्शन जैसे विकल्प मिलेंगे। एक लिंक के माध्यम से कोई भी ग्रुप में शामिल हो सकता है और कस्टम सेटिंग के जरिए चैट को कंट्रोल कर सकता है। इस फीचर में एआई का सपोर्ट भी मिलेगा, जिसे यूजर एक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल, यह फीचर डेवलपिंग स्टेज में है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ChatGPT के जरिए जल्द ही आप चैटिंग भी कर पाएंगे। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि OpenAI जल्द ही अपने एआई चैटबॉट ChatGPT में डायरेक्ट मैसेजिंग की सुविधा शुरू कर सकता है। अब इसे लेकर एक और दावा किया जा रहा है कि इसमें ग्रुप चैट का फीचर मिलेगा। इसमें रिएक्शन, फाइल अपलोड, इमेज जेनरेट और मैसेज का रिप्लाई करने जैसे फीचर भी शामिल किए गए हैं। कंपनी फिलहाल इस फीचर पर काम कर रही हैं और जल्द ही यह यूजर्स के लिए उपलब्ध हो सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी धीरे-धीरे एआई चैटबॉट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही है।
ChatGPT का ग्रुप चैट फीचर कैसे काम करेगा?
AIPRM के लीड इंजीनियर Tibor Blaho ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर बताया कि ChatGPT का ग्रुप चैट फीचर कैसे काम करेगा। इससे लगभग तय हो गया है कि OpenAI डायरेक्ट मैसेज और ग्रुप चैट फीचर पर तेजी के काम करेगा। इससे कंपनी एआई चैटबॉट को यूजर्स के लिए पहले से और ज्यादा यूजफुल बनाने पर काम कर रही है। Tibor Blaho ने बताया कि ऐप के टॉप नेविगेशन बार पर 'स्टार्ट ग्रुप चैट' का बटन मिलेगा। इससे चैटजीपीटी ग्रुप चैट का लिंक जनरेट हो जाएगा, जिसे आप शेयर कर पाएंगे।
इस लिंक के जरिए कोई भी ग्रुप चैट में शामिल हो सकता है। एक बार जॉइन होने पर उसे सभी पुराने मैसेज भी देखने को मिलेंगे। ग्रुप चैट में यूजर्स को कस्टम सेटिंग मिलेंगी, जिससे वे ग्रुप चैट को कंट्रोल कर पाएंगे। इस तरह यूजर्स अपनी पर्सनल मेमोरी और डेटा को कंट्रोल कर पाएंगे और इस डेटा को ग्रुप इंटरैक्शन से अलग रहेंगे। उन्होंने बताया कि चैटजीपीटी के ग्रुप चैट इंटरफेस में यूजर्स को स्पेशल टेक्स्ट रिप्लाई करने, फाइल अपलोड करने या इमेज जेनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा।
चैटजीपीटी के ग्रुप चैट फीचर में भी AI का सपोर्ट मिलेगा। यूजर्स इसे किसी भी समय एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसे में एआई आपके हर संदेश का जवाब नहीं देगा, जब यूजर्स बुलाएंगे तब इसे एक्टिवेट करवाया जा सकता है। ChatGPT का ग्रुप चैट फीचर अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। फिलहाल यह कन्फर्म नहीं है कि यह फीचर कब तक लाइव होगा।
