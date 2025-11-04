Free में कैसे लें ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन? बेहद आसान है तरीका
OpenAI ने ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन को सभी यूजर्स के लिए एक साल तक फ्री कर दिया है। पहले इसकी कीमत ₹4,788 सालाना थी। इसे एक्टिवेट करने के लिए स्मार्टफोन, ChatGPT ऐप और अकाउंट होना जरूरी है। प्रोफाइल में जाकर प्लान को सेलेक्ट करें। इससे GPT-5 मॉडल का एक्सेस, इमेज जनरेशन और पर्सनलाइज्ड मेमोरी जैसे फायदे मिलेंगे।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी OpenAI के ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां, तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि अब ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन सभी यूजर्स के लिए एक साल तक फ्री उपलब्ध रहेगा। बता दें कि पहले इस प्लान की कीमत ₹399 प्रति माह यानी करीब ₹4,788 सालाना थी, लेकिन अब आप इसका फायदा बिना किसी चार्ज के ले सकते हैं।
इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको किसी खास डिवाइस की जरूरत नहीं है। बस आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहला तो आपके पास इंटरनेट वाला कोई स्मार्टफोन या लैपटॉप होना चाहिए। साथ ही ChatGPT ऐप या कोई भी वेब ब्राउजर होना जरूरी है। इसके अलावा आपका ChatGPT अकाउंट, जिसे आप Google ID से भी लॉगिन कर सकते हैं।
वहीं, अगर आपके पास ये सभी चीजें हैं तो अब आप बेहद आसानी से ChatGPT Go फ्री में ले सकते हैं। यहां हमने आपके लिए इसका पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बताया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
फ्री ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करने का तरीका
- सबसे पहले तो आपको ChatGPT की वेबसाइट या ऐप ओपन कर लेना है।
- इसके बाद अपने अकाउंट से लॉगिन कर लें।
- प्रोफाइल आइकन पर टैप करें और Upgrade your plan वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
- इसके बाद अब ChatGPT Go प्लान को सेलेक्ट करके एक्टिव कर लें।
- ऑन-स्क्रीन दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करें।
- इतना करते ही आपका ChatGPT Go प्लान एक साल के लिए फ्री में ऑन हो जाएगा।
ChatGPT Go के क्या हैं फायदे?
ChatGPT Go प्लान में यूजर्स को OpenAI के GPT-5 मॉडल का एक्सटेंडेड एक्सेस मिल जाता है, जिससे चैटबॉट को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस और भी पावरफुल बन जाता है। वैसे तो इसमें आपको कई फायदे मिलते हैं जैसे आप इस सब्सक्रिप्शन के बाद ज्यादा और लंबे प्रॉम्प्ट्स व रिस्पॉन्सेस ले सकते हैं। साथ ही इमेज जनरेशन और फाइल एनालिसिस जैसे क्रिएटिव टूल्स का एक्सेस भी मिल जाता है।
Python बेस्ड डेटा एनालिसिस टूल्स, जो एडवांस्ड यूजर्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं। पर्सनलाइज्ड मेमोरी फीचर, जो आपकी चैट हिस्ट्री याद रखकर जवाबों को और बेहतर बना सकता है। सबसे बढ़िया बात ये सब फिलहाल बिल्कुल फ्री में मिल रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।