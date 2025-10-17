लो जी, ChatGPT लोगों की नौकरी खाने के बाद अब ऑनलाइन सामान भी बेचेगा, Flipkart की पैरेंट कंपनी से डील डन

नई दिल्ली। ChatGPT टजीपी नाम तो सुना ही होगा। इस एआई प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद से मार्केट में एक से एक कई एआई कंपनियां आ गई हैं। एआई की वजह से लाखों लोगों की नौकरी प्रभावित हुई है। अभी तक तो चैटजीपीटी आपके सारे काम कर ही देता था। अब इस प्लेटफॉर्म पर एक और सुविधा मिलने वाली है। यह सुविधा ऑनलाइन शॉपिंग की है। दरअसल, चैटजीपीटी की पैरेंट कंपनी OpenAI और फ्लिपकार्ट को चलाने वाली वालमार्ट के बीच डील हुई है। वॉलमार्ट, अपने संचालन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश करते हुए, एजेंटिक एआई की दुनिया में कदम रख रहा है। ओपनएआई के साथ साझेदारी के जरिए, यह रिटेलर, ChatGPT का इस्तेमाल करके खरीदारों को स्टोर में खरीदारी करने में सक्षम बना रहा है। चैटजीपीटी के नए "इंस्टेंट चेकआउट" फीचर का इस्तेमाल करके, एआई-संचालित बॉट के साथ बातचीत करने वाले खरीदार वॉलमार्ट के उत्पादों को ब्राउज कर सकेंगे और ऐप के अंदर ही खरीदारी पूरी कर सकेंगे।

ChatGPT ने की थी इंस्टेंट चेकआउट फीचर

ChatGPT ने पिछले महीने पहली बार "इंस्टेंट चेकआउट" की घोषणा की थी। इस शॉपिंग फीचर की मदद से उपयोगकर्ता चैटजीपीटी से "$1,000 से कम कीमत का सबसे अच्छा गद्दा" या "किसी उत्साही पाठक के लिए उपहार" जैसी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऐप के बाहर जाए बिना, चैट के अंदर ही सुझाए गए उत्पाद खरीद सकते हैं।



वॉलमार्ट ने कहा, "साझेदारी के साथ, एआई-संचालित खरीदारी का अनुभव "ग्राहकों और सैम्स क्लब के सदस्यों को सिर्फ चैट करके भोजन की योजना बनाने, जरूरी सामान फिर से स्टॉक करने या नए उत्पाद खोजने की सुविधा देता है। बाकी सब वॉलमार्ट संभाल लेगा।"



वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन ने कहा, "कई वर्षों से, ई-कॉमर्स खरीदारी का अनुभव केवल एक सर्च बार और आइटम प्रतिक्रियाओं की एक लंबी सूची तक सीमित रहा है। अब यह बदलने वाला है। हम स्पार्की और ओपनएआई के साथ इस महत्वपूर्ण कदम सहित साझेदारियों के माध्यम से उस अधिक सुखद और सुविधाजनक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।"