Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    iPhone Air 2 में मिल सकते हैं दो कैमरे, कीमत भी हो सकती है कम: रिपोर्ट

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:37 PM (IST)

    Apple के iPhone Air को सितंबर में लॉन्च किया गया था। ये अब तक का कंपनी का सबसे पतला स्मार्टफोन है। इसके लॉन्च के बाद से ही कथित तौर पर iPhone Air 2 ना ...और पढ़ें

    Hero Image

    कथित iPhone Air 2 को लेकर डिटेल सामने आई है। Photo- iPhone Air. 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple का iPhone Air सितंबर में कंपनी के अब तक के सबसे पतले स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च हुआ था। तब से, हम इसके सक्सेसर, कथित iPhone Air 2 के बारे में अलग-अलग अफवाहें सुन रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, Apple दूसरे रियर कैमरे के साथ सेकंड जनरेशन iPhone Air डेवलप कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक क्यूपर्टिनो-बेस्ड कंपनी 2027 में iPhone Air 2 लॉन्च करने की योजना बना रही है और फर्स्ट जनरेशन iPhone Air की उम्मीद से कम डिमांड के कारण हैंडसेट को रीडिजाइन किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    iPhone Air 2 डुअल कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है

    द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट है कि Apple सेकंड जनरेशन के iPhone Air के लिए अपने स्लिम स्मार्टफोन के रीडिजाइन किए गए वर्जन पर काम कर रहा है। कथित तौर पर iPhone Air 2 नाम के इस हैंडसेट में दूसरा कैमरा होने की बात कही जा रही है, जो फर्स्ट जनरेशन के हैंडसेट में आए 48-मेगापिक्सल सेंसर के साथ जुड़ सकता है।

    iPhone Air 2 कथित तौर पर कम कीमत पर भी लॉन्च होगा। मौजूदा iPhone Air की कीमत US में $999 और भारत में 1,19,900 रुपये से शुरू होती है। दूसरा लेंस जोड़ने और कीमत कम करने से नया फोन ग्राहकों के लिए और भी अट्रैक्टिव हो सकता है।

    iPhone Air

    Apple और उसके सप्लायर्स में डिवाइस पर काम करने वाले अननेम्ड लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि Apple ने पिछले महीने सेकंड जनरेशन के iPhone Air का ट्रायल प्रोडक्शन कैंसिल कर दिया था, जिसे मूल रूप से 2026 के फॉल में लॉन्च करने की प्लानिंग थी। इंटरनली V62 कोडनेम वाला iPhone Air 2 पहले Pro और नए फोल्डेबल मॉडल के साथ लॉन्च होने वाला था। कंपनी अब इस मॉडल के लिए 2027 के स्प्रिंग में रिलीज का टारगेट बना रही है।

    कथित तौर पर iPhone Air की खराब बिक्री ने Apple को iPhone Air 2 को रीडिजाइन करने के लिए प्रेरित किया। इस मॉडल का ट्रायल प्रोडक्शन मार्च की शुरुआत में फिर से शुरू हो सकता है, जिसका नेतृत्व चीन के कुनशान में Luxshare करेगा। इसके अलावा, Apple कथित तौर पर कम से कम आठ नए iPhones पर भी काम कर रहा है जो 2026 और 2027 के बीच रिलीज होने वाले हैं।

    पहले, एनालिस्ट्स ने दावा किया था कि iPhone Air, iPhone 17 लाइनअप में सबसे खराब परफॉर्मर है। ये हैंडसेट Apple के A19 Pro चिप पर चलता है और इसमें प्रोमोशन टेक्नोलॉजी के साथ 6.5-इंच का डिस्प्ले है। इसकी थिकनेस 5.6mm है और इसमें 18-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। इसमें 3,149mAh की बैटरी दी गई है।

    यह भी पढ़ें: इंसानों के खतरा बने ऐसा एआई नहीं बनाएगी माइक्रोसॉफ्ट, ह्यूमनिस्ट सुपरइंटेलिजेंस पर है कंपनी का फोकस