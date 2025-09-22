Flipkart Big Billion Days: Vivo T4R, T4 Pro, T4 Ultra और दूसरे स्मार्टफोन पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

Vivo फेस्टिव सीजन सेल में अपने T-सीरीज के स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट दे रहा है। Flipkart Big Billion Days सेल में Vivo T4 Lite T4X T4R T4 5G T4 Pro और T4 Ultra पर शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। Axis ICICI और HDFC बैंक कार्ड पर अतिरिक्त छूट भी उपलब्ध है। यह सेल फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स के लिए लाइव हो चुकी है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo फेस्टिव सीजन सेल के दौरान अपने लेटेस्ट T-सीरीज के स्मार्टफोन पर जमकर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। वीवो ने इस सीरीज के तहत Vivo T4 Lite, T4X, T4R, T4 5G, T4 Pro, और T4 Ultra स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। फ्लिपकार्ट पर चल रही Big Billion Days सेल के दौरान इन स्मार्टफोन जब बेस्ट ऑफर मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट की यह सेल आज फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक मेंबर्स के लिए लाइव हो चुकी है। कल 23 सितंबर से सेल सभी यूजर्स के लिए शुरू हो जाएगी।

Vivo ने 19 सितंबर से ही लेटेस्ट T4 Lite और T4R मॉडल की अर्ली सेल विंडो ओपन कर दी थी। यानी यूजर्स पहले ही इन्हें बेस्ट डील के साथ खरीद सकते थे। Vivo T4X स्मार्टफोन का नया ग्लेशियल टील कलर वेरिएंट को भी सेल के दौरान खरीदा जा सकता है। ऑफर्स की बात करें तो Axis, ICICI, या HDFC Bank के कार्ड पर 1000 रुपये से 3000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

वीवो के स्मार्टफोन पर डील Vivo T4 Lite के 4GB और 128GB मॉडल को 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही 6GB और 128GB वेरिएंट को 9,999 रुपये और 8GB और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल को 11,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है।

Vivo T4X स्मार्टफोन का 6GB+128GB वेरिएंट को 12,249 रुपये, 8+128GB वेरिएंट को 13,249 रुपये और 8+256GB वेरिएंट को 15,249 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। Vivo T4R स्मार्टफोन को 8GB और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल को 17,499 रुपये और 8RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल को 19,499 रुपये और 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल को 21,499 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। Vivo T4 5G स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपये की कीमत में आता है। दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपये और 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 22,999 रुपये की कीमत में आता है।