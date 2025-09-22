Vivo ला रहा 200MP कैमरा वाले दो शानदार 5G फोन, जानें लॉन्च डेट और फीचर्स

वीवो एक बार फिर अपने फैंस के लिए वीवो X300 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है जिसमें वीवो X300 और वीवो X300 प्रो मॉडल शामिल होंगे। यह सीरीज 13 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होगी। वीवो X300 चार रंगों में उपलब्ध होगा। इस सीरीज में 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और सुपरफास्ट स्टोरेज भी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि इन डिवाइस में रीड-राइट स्पीड 70 परसेंट ज्यादा होगी।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एक बार फिर वीवो अपने लाखों फैंस के लिए दो शानदार कैमरा फोन लेकर आ रहा है। जी हां, कंपनी ने अपनी वीवो X300 सीरीज के लॉन्च की घोषणा कर दी है जो अगले महीने चीन में लॉन्च होने जा रही है। इस आगामी लाइनअप में दो मॉडल शामिल होंगे जिसमें वीवो एक्स300 और वीवो एक्स300 प्रो मॉडल पेश किया जाएगा। लॉन्च से पहले ही सीरीज के रेगुलर वीवो एक्स300 वेरिएंट के कलर ऑप्शंस का खुलासा हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये हैंडसेट चार कलर में आएगा, जिसमें वेलवेट ग्लास मटेरियल का यूज किया जाएगा। चलिए पहले दोनों डिवाइस की लॉन्च डिटेल्स जानते हैं...

Vivo X300 Series लॉन्च डेट कंपनी ने वीबो पर एक पोस्ट के जरिए घोषणा की है कि वीवो एक्स300 सीरीज को चीन में 13 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। ये दोनों डिवाइस भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे लॉन्च होंगे। डिवाइस के रेगुलर एक्स300 के कलर ऑप्शन सामने आ गए हैं। यह कन्फर्म हो चुकी है कि यह फ्री ब्लू, कम्फर्टेबल पर्पल, प्योर ब्लैक और पिंक कलर में लॉन्च होगा। हालांकि डिवाइस के कलर ऑप्शंस का नाम ग्लोबल मार्केट में अलग भी हो सकता है।

मिलेगी सुपरफास्ट स्टोरेज वीवो X300 सीरीज के इन डिवाइस को मॉडल नंबर 751440 के साथ स्पॉट किया गया है जिससे पता चलता है कि इन डिवाइस में पहली बार कस्टम-बिल्ट सुपर सेंस वाइब्रेशन मोटर देखने को मिल सकती है। जबकि दूसरी ओर प्रो मॉडल में एक यूनिवर्सल सिग्नल एम्पलीफायर चिपसेट और डुअल-चैनल UFS 4.1 फोर-लेन ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलने वाला है। कंपनी का दावा है कि इन डिवाइस में रीड-राइट स्पीड 70 परसेंट ज्यादा होगी, जो मैक्सिमम 8.6Gbps तक की स्पीड दे सकता है।