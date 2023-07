Vivo X100 5G फ्लैगशिप स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च, AMOLED डिस्प्ले के साथ मिलेगी 5000mAh की दमदार बैटरी

Vivo X100 5G एक नई रिपोर्ट में X100 सीरीज के स्पेसिफिकेशन का खुलासा किया गया है। वीवो द्वारा इस साल के अंत में चीन में X100 सीरीज लॉन्च करने की संभावना है। चीन में डेब्यू के तुरंत बाद इस डिवाइस के ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने की भी उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ AMOLED डिस्प्ले होने की बात कही गई है।

Vivo is likely to launch the X100 series later this year in China and global market (सांकेतिक तस्वीर )

