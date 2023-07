Vivo Pad Air Launch Detail वीवो पैड एयर को चीन की 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है। 3C सर्टिफिकेशन लिस्टिंग से डिवाइस की आधिकारिक शुरुआत से पहले इसकी फास्ट चार्जिंग का पता चला है। 3C सर्टिफिकेशन से पुष्टि होती है कि वीवो पैड एयर 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। इसमें 12GB तक रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज है।

Vivo is expected to launch a new tablet dubbed the Vivo Pad Air soon

