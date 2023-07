Vivo Y27: 12GB रैम 50MP कैमरा के साथ वीवो का नया बजट फोन लॉन्च, कम दाम में मिलेंगे तगड़े फीचर्स

Vivo Y27 Launched in India स्मार्टफोन निर्माता ने आखिरकार भारत में Y27 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन की कीमत 15000 रुपये से कम रखी गई है। Vivo ने Vivo Y27 स्मार्टफोन को बरगंडी ब्लैक सी ब्लू और गार्डन ग्रीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है। कंपनी ने स्मार्टफोन को 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया है।

Vivo Y27 Launched in India Know Pricing Features and Availability

