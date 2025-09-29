Language
    Upcoming Smartphone October 2025: अक्टूबर में लॉन्च होने वाले हैं ये धांसू स्मार्टफोन,

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:22 PM (IST)

    टेक्नोलॉजी की दुनिया में स्मार्टफोन कंपनियां नए चिपसेट के साथ तैयार हैं। अक्टूबर में OnePlus Motorola Vivo Realme और Redmi जैसे ब्रांड्स अपने नवीनतम स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे। Motorola Edge 60 Neo 5G MediaTek Dimensity 7400 SoC और 5200mAh बैटरी के साथ आएगा। Vivo X300 Pro में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट होगा। Realme GT 8 Pro भारत में Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ आने वाला पहला फोन होगा।

    अक्टूबर 2025 में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन की चिप बनाने वाली कंपनियां क्वालकॉम और मीडियाटेक ने अपना-अपना फ्लैगशिप प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है। अब स्मार्टफोन कंपनियां इन चिपसेट के साथ मार्केट में स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। अक्टूबर महीने में OnePlus, Motorola, Vivo, Realme और Redmi कंपनियां अपने स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। यहां हम आपको अक्टूबर महीने में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    Motorola EDGE 60 Neo 5G

    Motorola भारत में अक्टूबर महीने में Edge 60 Neo 5G नाम से स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। मोटोरोला के इस फोन में 6.36-इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz, रेजोल्यूशन 1.5K और ब्राइटनेस 3000 निट्स होगी। इस फोन की डिस्प्ले Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आएगी। इसके साथ ही Edge 60 Neo 5G में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। यह फोन MediaTek Dimensity 7400 SoC के साथ 12GB तक की रैम के साथ पेश किया जाएगा।

    मोटोरोला के अपकमिंग Edge 60 Neo 5G स्मार्टफोन में 5200mAh की बैटरी और 68W फास्ट चार्जिंग के साथ मार्केट में उतारा जाएगा। इस फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। प्राइमरी कैमरा के साथ 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 10MP टेलीफोटो सेंसर मिलेगा।

    Vivo X300 Pro

    Vivo ने कन्फर्म किया है कि वह 13 अक्टूबर को Vivo X300 सीरीज को भारत में लॉन्च करेगा। इस सीरीज का सबसे पावरफुल मॉडल X300 Pro होगा, जो MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा। इस फोन को 12GB तक की रैम के साथ मार्केट में उतारा जाएगा।

    वीवो का यह दमदार स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च होगा। इस फोन में 200 मेगापिक्सल का सेंसर भी मिलेगा, जो पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर है। इसके साथ ही वीवो के इस फोन में यूजर्स को एक से एक एडवांस कैमरा फीचर्स मिलेंगे।

    Realme GT 8 Pro

    Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन की लॉन्च डेट अभी कन्फर्म नहीं है। यह फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप के साथ भारत में लॉन्च होने वाला पहला फोन है। इस स्मार्टफोन को टीज करते हुए कंपनी ने बताया कि इसने 4 मिलियन AnTuTu पॉइंट हासिल किए हैं।

    Realme ने कन्फर्म किया है कि इस फोन में 2K AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz और ब्राइटनेस 7000 निट्स होगा। इसके साथ ही फोन में 7000mAh की बैटरी मिलेगी। फोन में 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलेगा, दो 3X ऑप्टिकल जूम और 12X लॉसलेस जूम सपोर्ट करेगा। रियलमी का यह फोन 120W वायर्ड चार्जिंग मिलेगा। यह फोन Android 16 पर आधारित Realme UI 7 पर रन करेगा।

    Realme 15x 5G

    रियलमी ने कन्फर्म कर दिया है कि वह 1 अक्टूबर को अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। यह फोन अफोर्डेबल मिड रेंज में लॉन्च होगा। रियलमी का यह फोन Realme 15x 5G नाम से मार्केट में एंट्री करेगा। यह फोन पिछले साल पेश किए गए रियलमी 14x को रिप्लेस करेगा।

    रियलमी के अपकमिंग फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा मिलेगा। इसके साथ ही सेल्फी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। इस फोन में 7000 एमएएच की दमदार बैटरी मिलेगी, जो 60 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। रियलमी का यह फोन IP69 रेटिंग के साथ मार्केट में लॉन्च होगा।

    Xiaomi 17

    Xiaomi 17 स्मार्टफोन चीन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इसके साथ Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Ultra फोन भी लॉन्च किए हैं। Xiaomi 17 स्मार्टफोन में 6.3-इंच का LTPO OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें वेरिएबल 1-120Hz रिफ्रेश रेट और 3500nits की पीक ब्राइटनेस दिया गया है। यह फोन IP68-रेटिंग और Xiaomi Dragon Crystal Glass प्रोटेक्शन मिलता है।

    Xiaomi 14 में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP OIS मेन शूटर दिया गया है। इसके साथ ही 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूटर और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है। 50MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस फोन में 7000mAh की बैटरी, 100W वायर्ड चार्जिंग, 50W वायरलेस चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।

