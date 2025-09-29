Language
    Amazon Vs Flipkart सेल: कहां मिल रहा है सबसे सस्ता Samsung Galaxy S24 Ultra 5G? देखें डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:00 AM (IST)

    सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 5G खरीदने का शानदार मौका है क्योंकि यह फ्लिपकार्ट और अमेजन पर चल रही सेल में उपलब्ध है। अमेजन पर यह फोन 73999 रुपये में मिल रहा है जबकि फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत 88990 रुपये है। अमेजन आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड से अतिरिक्त छूट भी मिल रही है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप पिछले कुछ समय से एक प्रीमियम सैमसंग स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? तो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 5G खरीदने का यह एक शानदार मौका हो सकता है। जी हां, अभी साल की सबसे बड़ी सेल इस समय दो बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चल रही है।  फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल और अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जारी है। यहीं पर यह फ्लैगशिप सैमसंग फोन बेहद कम कीमत पर मिल रहा है। हालांकि, कई ग्राहक सोच रहे हैं कि कौन-सा प्लेटफॉर्म इस डिवाइस को सबसे कम कीमत पर दे रहा है। चिंता न करें, आज हम आपको इस डिवाइस पर मिलने वाली शानदार डील्स और इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से बताएंगे...

    कहां मिल रहा है सबसे सस्ता Samsung Galaxy S24 Ultra 5G?

    सबसे पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट की तो यहां इस डिवाइस की कीमत 88,990 रुपये है। कंपनी इस फोन पर खास बैंक ऑफर्स भी दे रही है। फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड से आप इस डिवाइस पर 4,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड ईएमआई ऑप्शन के साथ आप फोन पर 1,500 रुपये तक की छूट ले सकते हैं।

    वहीं, दूसरी तरफ अमेजन इस फोन को सिर्फ 73,999 रुपये में खरीदने का मौका दे रहा है, जो एक शानदार डिस्काउंट लगता है। इस डील में कोई बैंक ऑफर शामिल नहीं है। यह फाइनल कीमत है। हालांकि, अमेजन बैंक ऑफर्स भी दे रहा है जहां आप अमेजन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड से 2,219 रुपये तक की छूट ले सकते हैं, जो इसे और भी खास बनाता है। इसका मतलब है कि अमेजन इस फोन को काफी कम कीमत में खरीदने का मौका दे रहा है।

    Samsung Galaxy S24 Ultra 5G के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.8-इंच का बड़ा LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 प्रोसेसर भी मिल रहा है, जिसके साथ एड्रेनो 750 GPU दिया गया है, जिसका मतलब है कि आप इस फोन पर लंबे वक्त तक गेमिंग कर सकते हैं। डिवाइस में 45W की फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग के साथ 5000mAh की बैटरी मिल जाती है।

    Samsung Galaxy S24 Ultra 5G के कैमरा स्पेक्स

    कैमरा के मामले में तो फोन और भी शानदार है जहां 200MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो, 10MP टेलीफोटो और 12MP अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल रहा है जिससे आप अच्छी तस्वीरें और वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। सेल्फी के लिए डिवाइस में सामने की तरफ 12MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है।

