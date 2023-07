कुछ सेकंड के वीडियो ही नहीं, पूरी फिल्म कर सकेंगे अब Twitter पर अपलोड, Elon Musk ला रहे नया फीचर

Twitter to soon let users upload over 3 hr videos know what says Elon Musk अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपका दिल खुश कर सकता है। बहुत जल्द यूजर्स ट्विटर पर 3 घंटे से ज्यादा अवधि के वीडियो भी अपलोड कर सकेंगे। वीडियो अपलोड करने को लेकर मस्क ने एक नया ट्वीट किया है।