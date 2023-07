अरबपति एलन मस्क ने ट्विटर यूजर्स की तय की सीमाएं, अनवेरिफाइड अकाउंट रोजाना देख सकेंगे महज 600 पोस्ट

वाशिंगटन, ऑनलाइन डेस्क। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के यूजर्स लेकर अरबपति एलन मस्क ने शनिवार को सीमाएं तय की। दरअसल, एलन मस्क ने ट्विटर यूजर्स को तीन नए नियमों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वेरिफाइड यूजर्स अपने अकाउंट से रोजाना छह हजार पोस्ट देख या पढ़ सकेंगे।

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day