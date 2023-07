Threads के आने के बाद बैकफुट पर Twitter, चुपके से बदल ली अपनी ये पॉलिसी

नई दिल्ली, टेक डेस्क। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को लेकर आए दिन एक नया अपडेट मिलता है। इस प्लेटफॉर्म की पॉलिसी को लेकर लगातार बदलाव होते रहते हैं। बीते दिनों ही ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने यूजर्स को एक नई पालिसी को लाने की जानकारी दी थी।

एलन मस्क ने कहा था कि ट्विटर पोस्ट को देखने के लिए जरूरी होगा कि यूजर्स ट्विटर पर साइन-अप करें। यानी वे यूजर जिनका ट्विटर अकाउंट नहीं है, वे प्लेटफॉर्म ट्वीट्स नहीं चेक कर सकते हैं। इसी कड़ी में कंपनी ने फिर एक बार एक नया बदलाव पेश किया है।

ट्विटर ने यूजर्स द्वारा ट्वीट्स देखने के लिए साइन-अप करने की पॉलिसी को वापिस ले लिया है। यानी अब पहले की तरह की बिना ट्विटर अकाउंट साइन-अप किए भी ट्विटर के पोस्ट देखे जा सकेंगे।

दरअसल ट्विटर के नई पॉलिसी की वजह से बहुत से यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मुश्किल बनता जा रहा था। प्लेटफॉर्म के यूजर्स एक बड़ी संख्या में ट्विटर के दूसरे अलटरनेटिव ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए खोजने लगे।

यह ट्विटर की नई पॉलिसी ही थी, जिसकी वजह से पॉलिसी के एलान के अगले ही दिन ट्विटर राइवल ब्लूस्काई पर यूजर्स का आकंड़ा तेजी से बढ़ा। और यह ब्लूस्काई के लिए अब तक का ऑल टाइम हाई यूजर डेटा बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एलन मस्क ने यूजर्स के लिए इस प्रतिबंध को हटा दिया है। इस प्रतिबंध को हटाए जाने की वजह इंस्टाग्राम का नया ऐप थ्रेड्स भी माना जा रहा है।

बता दें ट्विटर यूजर्स के लिए यह प्रतिबंध केवल मोबाइल वर्जन में ही देखने को मिला है। ट्विटर के वेब वर्जन पर इस तरह का कोई प्रतिबंध देखने को नहीं मिला है।

वहीं एलन मस्क ने इस प्रतिबंध को लगाने के साथ जानकारी भी दी थी कि यह प्रतिबंध अस्थाई रूप से लगाया जा रहा है। मस्क ने ट्वीट कर कहा था कि उनके डेटा का इस्तेमाल हर दूसरा यूजर कर रहा है। ऐसे में यह ट्विटर यूजर्स को डिसरिस्पेक्ट करने जैसा बताया गया था।

Temporary emergency measure. We were getting data pillaged so much that it was degrading service for normal users!