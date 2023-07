Twitter ने रेट लिमिट लगाने पर दी सफाई, प्लेटफॉर्म से बॉट और स्पैम हटाने के लिए उठाया कदम

नई दिल्ली, टेक डेस्क। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने यूजर्स के लिए ट्वीट देखने की लिमिट पर सफाई दी है। कंपनी ने ब्लॉग शेयर करते हुए कहा कि हम आपने यूजर्स की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म से स्पैम और बॉट्स को हटाने के प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि हमने यूजर्स के लिए स्थाई रूप से ट्वीट देखने के लिए रेट लिमिट सेट की है।

ट्विटर के ब्लॉग के मुताबिक, रेट लिमिट का मतलब कि यूजर्स एक निश्चित समयांतराल में सीमित संख्या में ट्वीट देख पाएंगे। कंपनी ने बताया कि उसने यह लिमिट इसलिए लगाी है क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म से कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल यूजर्स का डेटा स्क्रैप कर रहे हैं। ट्विटर पर यूजर्स के बीच होने वाली वर्तालाप का इस्तेमाल AI कंपनियां अपने चैटबॉट को ट्रेनिंग देने के लिए कर रही हैं।

Over the past few days, we've taken action to keep making Twitter a great place for everyone. And we want you to know why 👇 https://t.co/sJuhSbmmzN

कंपनी का कहना है कि यूजर्स के लिए ट्वीट देखने पर लिमिट सेट करने का विज्ञापन पर ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। काम पूरा होने के बाद हम अपडेट रिलीज करेंगे। ट्वीटर का कहना है कि हम अपने प्लेटफॉर्म को यूजर्स के लिए सुरक्षित जगह बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

When you have a mission like Twitter -- you need to make big moves to keep strengthening the platform. This work is meaningful and on-going. Here’s more insight on our work to ensure the authenticity of our user base. 👇 https://t.co/5FzBa3636Z— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 4, 2023