Threads: लॉन्चिंग के पहले दिन ऐप की धड़ाधड़ हो रही डाउनलोडिंग, महज दो घंटे में 20 लाख यूजर्स ने किया साइन-अप

Instagram new App Threads Crossed 2 Million Sign Ups In just 2 Hours इंस्टाग्राम यूजर हैं तो ये अपडेट आपके काम का हो सकता है। दरअसल मेटा के पॉपुलर ऐप इंस्टाग्राम ने आज ही एक नया ऐप Threads लॉन्च किया है। इस ऐप को ट्विटर के राइवल के रूप में लॉन्च किया गया है। यूजर्स तेजी से डाउनलोड कर रहे हैं।