Threads का करना चाहते हैं इस्तेमाल तो फॉलो करें ये स्टेप्स, क्या Twitter की हो जाएगी छुट्टी

हाल ही में मेटा ने बताया कि वह अपने यूजर्स के लिए एक नया विकल्प ला रहा है जो उन्हें Twitter के समान अनुभव देगा। बता दें कि यह प्लेटफॉर्म 6 जुलाई यानी कि कल पेश किया जाएगा। ऐसे में अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि इसका उपयोग करने के लिए आपको क्या करना होगा।

How to use threads, know the details and step by step process here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। जैसा कि हम जानते हैं कि मेटा आधिकारिक तौर पर 6 जुलाई को अपने माइक्रोब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, Threads का अनावरण करेगा। ये प्लेटफॉर्म पहले से ही यूजर्स को इंस्टाग्राम ऐप के माध्यम से प्रतीक्षा सूची में शामिल करने के लिए शामिल कर रहा है। इंस्टाग्राम द्वारा विकसित Theards वर्तमान में Google Play Store और Apple App Store दोनों पर लिस्टेड है और अगले कुछ दिनों में डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। वेटिंग लिस्ट में होना होगा शामिल यूजर इंस्टाग्राम ऐप के माध्यम से वेटिंग लिस्ट में सूची में शामिल हो सकते हैं, और कंपनी ने ऐप के लोगो की विशेषता वाला एक दिलचस्प डिजिटल आमंत्रण भी जारी किया है। एक स्वतंत्र ऐप होने के बावजूद, थ्रेड्स मेटा के फोटो और वीडियो-शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम का एक अभिन्न अंग है। जिस कारण मौजूदा इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए आसान ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के लिए थ्रेड्स के लिए साइन-अप प्रक्रिया कम जटिल होगी। इंस्ट्राग्राम अकाउंट है जरूरी थ्रेड्स के लिए साइन अप करने के लिए आपके के पास इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, जहां इंस्टाग्राम यूजर नेम का उपयोग थ्रेड्स ऐप पर किया जाएगा। इसके अलावा, ऐप यूजर्स को उन सभी यूजर्स को तुरंत फॉलो करने की अनुमति देता है, जिन्हें वे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप थ्रेड्स ऐप तक कैसे एक्सेस कर सकते हैं? यहां आज हम आपको लेटेस्ट माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म थ्रेड्स पर साइन अप करने के तरीके के बारे में बताएंगे। Threads के लिए कैसे करें साइन अप सबसे पहले अपने iOS या Android डिवाइस पर थ्रेड्स ऐप डाउनलोड करें।

अब ऐप खोलें और "लॉग इन विद इंस्टाग्राम" पर क्लिक करें।

अगर आपके डिवाइस पर पहले से ही इंस्टाग्राम ऐप इंस्टॉल है, तो थ्रेड्स ऑटोमेटिकली आपको लॉग इन कर देगा। अगर आपके पास इंस्टाग्राम ऐप नहीं है, तो साइन-अप प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने इंस्टाग्राम क्रेडेंशियल मैन्युअल रूप से दर्ज करें।

Edited By: Ankita Pandey