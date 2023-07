Instagram ने लॉन्च किया Threads ऐप, 100 से ज्यादा देशों में किया जा सकेगा इस्तेमाल

नई दिल्ली, टेक डेस्क। मेटा के पॉपुलर फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने अपने नए टेक्स्ट बेस्ड कनवर्सेशन ऐप थ्रेड्स को लॉन्च कर दिया है। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों से इंस्टाग्राम के इस नए ऐप को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इंस्टाग्राम का थ्रेड्स ऐप पॉपुलर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के रूप में लॉन्च किया गया है।

ट्विटर के राइवल ऐप को लॉन्च करने के साथ ही मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि इंस्टाग्राम का बेहतर इस्तेमाल करने के साथ इस तरह के ऐप को टेक्स्ट, विचारों को शेयर करने का नया एक्सपीरियंस माना जा सकता है।

यूजर्स के माइंड में क्या चल रहा है, वह इसे एक प्लेटफॉर्म के जरिए दूसरों के साथ शेयर कर सके। इसके लिए यूजर्स को एक फ्रेंडली कम्युनिटी की जरूरत थी।

Our vision is to take the best parts of Instagram and create a new experience for text, ideas, and discussing what's on your mind. I think the world needs this kind of friendly community