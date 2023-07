Threads: Twitter की टक्कर में Instagram लॉन्च करेगा नया ऐप, यहां जानें बड़ी बातें

नई दिल्ली, टेक डेस्क। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को चुनौती देने के लिए मेटा जल्द ही नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'Threads’ को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो जब से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है, तब से बहुत सारे यूजर्स नए प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं। ऐसे में मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टाग्राम नया प्लेटफार्म को लॉन्च करने की अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। यहां हम आपको इसके बारे में अब तक की मालूम जानकारी के बारे में बता रहे हैं।

इंस्टाग्राम के नए प्लेटफॉर्म ‘थ्रेड्स’ को ट्विटर का प्रतिद्वंद्वी बताया जा रहा है। एप्पल ऐप स्टोर पर इस ऐप की लिस्टिंग के जरिए यह बात सामने आई है। बता दें कि इस ऐप को फेसबुक नहीं बल्कि इंस्टाग्राम ने तैयार किया है।

कंपनी ने एप्पल ऐप स्टोर में इसके बारे में लिखा है कि थ्रेड्स ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां यूजर्स आज जो महत्वपूर्ण है उसे लेकर कल क्या ट्रेंडिंग होगा इस पर चर्चा कर पाएंगे। इसके साथ ही वे अपने पसंदीदा सेलेब्रिटी को फॉलो कर सकते हैं। इस प्लेटफार्म में यूजर्स अपने राय, विचार और क्रिएटिविटी को शेयर कर अपने फॉलोवर्स बना सकते हैं। कुल मिला कर यह ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म होगा।

एप्पल ऐप स्टोर पर पोस्ट किए गए स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि इंस्टाग्राम यूजर्स को थ्रेड्स में नए यूजरनेम की जरूरत नहीं होगी। यह कदम मेटा और थ्रेड्स के पक्ष में काम कर सकती है। बता दें कि दुनियाभर में इंस्टाग्राम के 1 बिलियन से अधिक यूजर्स हैं।

एप्पल ऐप स्टोर में मेटा की अपकमिंग ऐप की लिस्टिंग के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म आपके 6 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में लाइव होगा।

All your Threads are belong to us https://t.co/FfrIcUng5O pic.twitter.com/V7xbMOfINt— jack (@jack) July 4, 2023