अपनी सेल्फी से बनाएं क्रिसमस थीम वाले AI पोर्ट्रेट, बस कॉपी-पेस्ट कर दें ये प्रॉम्प्ट्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज क्रिसमस फेस्टिवल का दिन है। आज के दिन डेकोरेशन, लाइट्स और म्यूजिक के साथ, लोग फेस्टिव मूड में रहते हैं। इसे और भी मजेदार तरीके से सेलिब्रेट करने का एक और तरीका AI से बने क्रिसमस पोर्ट्रेट हैं। अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और लोगों की क्रिसमस वाइब्स वाली फोटो देखकर खुद की फोटो भी पोस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपका काम AI कर देगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब नए इमेज मॉडल उपलब्ध होने के साथ, एक नॉर्मल सेल्फी को क्रिसमस-थीम वाले पोर्ट्रेट में बदलने के लिए एडिटिंग स्किल्स या फैंसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आपको बस एक अच्छी फोटो और सही प्रॉम्प्ट चाहिए। सोच रहे हैं कि अपनी सेल्फी को क्रिसमस AI पोर्ट्रेट में कैसे बदलें? आइए जानते हैं।

अपनी सेल्फी को क्रिसमस AI पोर्ट्रेट में कैसे बदलें? स्टेप्स लगभग एक जैसे हैं, चाहे आप Google के Nano Banana Pro का इस्तेमाल करें या OpenAI के ChatGPT Images का। अपनी पसंद का AI टूल ओपन करें।

जिस सेल्फी को आप बदलना चाहते हैं, उसे अपलोड करें।

आप जिस क्रिसमस स्टाइल को चाहते हैं, उसे बताने वाला एक प्रॉम्प्ट लिखें।

इमेज जेनरेट करें और जरूरत पड़ने पर उसे बेहतर बनाएं। यूज करें ये प्रॉम्प्ट: 'Turn the selfie into a snowy Christmas portrait while preserving the person’s original facial features, skin texture, and identity exactly. Place them outdoors amid gentle snowfall, dressed in a winter coat and scarf. Add soft, festive lights in the background, with realistic snowflakes, cool winter tones balanced by warm lighting, and a cinematic Christmas mood.'

'Transform the uploaded photo into a warm, elegant Christmas portrait. Keep the person’s real facial features, skin tone, and expression exactly the same. Add soft holiday lighting, subtle golden highlights, festive greenery, warm fairy lights, and classic red and green tones. Make it look realistic and timeless, not cartoonish.'