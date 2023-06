रिफ्रेशिंग होगा Tecno Spark Series के इन दो स्मार्टफोन का अंदाज, नए कलर के हो जाएंगे आप भी दीवाने

Tecno Spark Series In New Color अगर आप एक बजट स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो टेक्नो स्पार्क सीरीज के Spark Go 2023 और Spark 10 को चेक कर सकते हैं। कंपनी ने दोनों ही फोन को एक नए कलर के साथ पेश किया है। (फोटो- टेक्नो)