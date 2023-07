Tecno POVA 5 Pro भारत में जल्द आर्क इंटरफेस डिजाइन के साथ करेगा एंट्री, अमेजन पर हुआ लिस्ट

Tecno POVA 5 Pro स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने अमेजन पर इस फोन को लिस्ट किया है। टेक्नो के अपकमिंग फोन में आर्क इंटरफेस डिजाइन मिलेगा। इस फोन में 7000mAh की बैटरी और 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इससे पहले कंपनी कुछ देशों में Tecno POVA 5 को लॉन्च कर चुकी है।

Tecno POVA 5 Pro India Launch soon design teased on Amazon.

Your browser does not support the audio element.

HighLights Tecno POVA 5 Pro का इंडिया लॉन्च अमेजन पर हुआ टीज भारत में अमेजन पर बिक्री के उपलब्ध होगा टेक्नो का अपकमिंग फोन अपकमिंग POVA 5 Pro में मिलेगा 'आर्क' इंटरफेस डिजाइन

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Tecno भारत में POVA 5 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। कंपनी ने अमेजन पर माइक्रोसाइट लाइव करते हुए अपकमिंग फोन को टीज किया है। Tecno ने कुछ महीने पहले ग्लोबल मार्केट में POVA 5 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। इस सीरीज का अगला फोन POVA 5 Pro है, जिसे कंपनी जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाली है। Tecno POVA 5 Pro भारत में जल्द होगा लॉन्च Tecno POVA 5 Pro भारत में अमेजन पर बिक्री के उपलब्ध होगा। इसके लॉन्च डेट को लेकर फिलहाल कंपनी ने कुछ भी जानकारी शेयर नहीं की है। Tecno POVA 5 Pro में कंपनी 'आर्क' इंटरफेस ऑफर कर रही है, जो फोन में दिए एलईडी लाइट्स हैं। कंपनी ने फोन को टीज करते हुए इसे रिवील किया है। इमेज टीजर से साफ होता है कि टेक्नो के फोन में Nothing Phone 2 की तरह ग्लिफ इंटरफेस नहीं होगा। बल्कि फोन में रंगीन एलईडी लाइटिंग दी जाएगी। संभव है कि कंपनी का यह डिजाइन नथिंग से प्रेरित हो। इसके साथ ही Infinix भी GT 10 Pro को भी जल्द लॉन्च करने की तैयारी है, जिसका डिजाइन काफी हद तक Nothing Phone (2) जैसा होगा। एलईडी लाइट्स के अलावा, Tecno POVA 5 Pro के टीजर इमेज से फोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपकमिंग Tecno POVA 5 Pro में 7,000mAh की बैटरी और 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है। टेक्नो के इस फोन की लॉन्च डेट जैसे-जैसे सामने आएगी उम्मीद है फोन की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को लेकर भी जानकारियां सामने आएंगी। Tecno POVA 5 स्पेसिफिकेशन Tecno ने फिलहाल अब तक यह साफ नहीं किया है कि POVA 5 स्मार्टफोन भारत में पेश किया जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि यह फोन भी भारत में एंट्री कर सकता है। यहां हम इसको इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। डिस्प्ले: 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.78-इंच FHD+ डिस्प्ले

120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.78-इंच FHD+ डिस्प्ले प्रोसेसर: मीडियाटेक हेलियो G99 चिपसेट

मीडियाटेक हेलियो G99 चिपसेट रैम और स्टोरेज: 8GB रैम + 256GB स्टोरेज (8GB वर्चुअल रैम सपोर्ट)

8GB रैम + 256GB स्टोरेज (8GB वर्चुअल रैम सपोर्ट) बैटरी और चार्जिंग: 6,000mAh बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग और 10W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग

6,000mAh बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग और 10W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग कैमरा: 50MP + डेप्थ सेंसर, 8MP फ्रंट कैमरा

Edited By: Subhash Gariya