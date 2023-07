Nothing Phone 2 Launch: 50MP कैमरा, Snapdragon 8 plus Gen 1 प्रोसेसर के साथ आया, जानें कीमत और फीचर्स

Nothing Phone 2 Price and Specification Details Nothing Phone (2) स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। इस फोन में 50MP+50MP डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके साथ ही नथिंग का यह फोन क्वालकॉम के दमदार प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है। नथिंग का लेटेस्ट फोन 44999 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया गया है। फोन की पहली सेल 20 जुलाई को है।