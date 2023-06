Nothing Phone 2 की लॉन्चिंग डेट से उठा पर्दा, इस दिन आ रहा नया स्मार्टफोन

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Nothing Phone 2 की लॉन्चिंग को लेकर यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी इस नए स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं तो नया अपडेट आपका दिल खुश कर सकता है। जी हां, Nothing Phone 2 बहुत जल्द भारतीय बाजारों में पेश होने वाला है। फोन की लॉन्चिंग डेट से पर्दा हट चुका है।

Nothing Phone 2 की लॉन्चिंग डेट को लेकर कंपनी ने आधिकारिक जानकारी दी है। Nothing Phone 2 अगले महीने यानी 11 जुलाई को लॉन्च हो रहा है।

भारतीय समयानुसार Nothing Phone 2 को रात साढ़े आठ बजे (08:30 pm IST) लॉन्च किया जाएगा। लंदन बेस्ड टेक्नोलॉजी ब्रांड नथिंग ने जानकारी दी है कि भारतीय ग्राहकों के लिए नए स्मार्टफोन की लॉन्चिंग nothing.tech पर लाइव रखी जाएगी।

मालूम हो कि Phone (2), नथिंग का सेकंड जनरेशन स्मार्टफोन है। नए स्मार्टफोन को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार अलग-अलग अपडेट्स सामने आए हैं।

Come to the bright side.

Meet Phone (2) on 11 July, 16:00 BST.

Join us for the official launch on https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/WoSw0gLJOx— Nothing (@nothing) June 13, 2023