बड़े डिस्प्ले साइज के साथ आ रहा है Nothing Phone 2, इन खूबियों से जीतेगा यूजर्स का दिल

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Nothing Phone 1 के बाद यूजर्स कंपनी के अपकमिंग डिवाइस Nothing Phone 2 को लेकर बेसब्री से इंतजार है। कंपनी Nothing Phone 2 को इस साल जुलाई में ही लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने फोन की लॉन्चिंग को लेकर खुद आधिकारिक जानकारियां दी हैं।

फोन की लॉन्चिंग से पहले ही नए डिवाइस Nothing Phone 2 को लेकर नए-नए अपडेट्स मिलते हैं। इसी कड़ी में Nothing Phone 2 के डिस्प्ले को लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं। अगर आप भी Nothing Phone 2 के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं तो डिवाइस को लेकर नया अपडेट आपकोभी जानना चाहिए-

Nothing Phone 2 किन खूबियों के साथ होगा लॉन्च

दरअसल नथिंग के सीईओ और वनप्लस के फॉर्मर को-फाउंडर Car Pei नए डिवाइस Nothing Phone 2 के कुछ की स्पेसिफिकेशन की जानकारी दे चुके हैं। कंपनी के सीईओ के मुताबिक नया स्मार्टफोन Nothing Phone 2 क्वालकम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट के साथ लाया जा रहा है।

इसके अलावा, Nothing Phone 2 में 4,700mAh की बैटरी दी जाएगी। Nothing Phone 2 के डिजाइन की बात करें तो यह Nothing Phone 1 जैसा ही होगा। डिस्प्ले साइज को लेकर नई जानकारियों के मुताबिक नए डिवाइस में पहले फोन Nothing Phone 1 के मुकाबले 0.15 इंच ज्यादा बड़ा डिस्प्ले दिया जाएगा।

Nothing Phone 1 किन खूबियों के साथ आया था?

Nothing Phone 1 की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन में 6.55 इंच के डिस्प्ले साइज के साथ आता है। यानी नया डिवाइस Nothing Phone 2 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ लाया जा रहा है। Nothing Phone 1 स्मार्टफोन 4,500mAh की बैटरी के साथ आता है।

वहीं दूसरी ओर नए डिवाइस को फर्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन से बेहतर खूबियों के साथ लाया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि नया डिवाइस यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हुए 5 किलोग्राम कम वजन के साथ लाया जा रहा है।