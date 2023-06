Made in India हो सकता है Nothing Phone 2, कंपनी ने किया भारत में मैन्युफैक्चरिंग का एलान?

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Nothing Phone 2 की लॉन्चिंग को लेकर यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Nothing Phone 1 के सक्सेसर के रूप में Nothing Phone 2 की एंट्री इसी साल अगले महीने होने जा रही है। लॉन्चिंग से पहले Nothing Phone 2 को लेकर लगातार नए-नए अपडेट्स आ रहे हैं। इसी कड़ी में यूजर्स के लिए नए स्मार्टफोन को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है।

Nothing Phone 2 की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कंपनी ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो लंदन-बेस्ड फर्म ने हाल ही में Nothing Phone 2 की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक बड़ा एलान किया है। Nothing Phone 2 की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कंपनी ने कहा है कि फोन भारत में भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा।

इसी के साथ माना जा रहा है कि नए स्मार्टफोन को कंपनी कई बड़े अपग्रेड्स के साथ पेश करेगी। Nothing Phone 2 के प्रोसेसर को लेकर आधिकारिक जानकारी दी गई है कि कंपनी नए डिवाइस को Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट के साथ लाएगी।

किन खूबियों के साथ लाया जा रहा है Nothing Phone 2?

वनप्लस के को-फाउंडर Carl Pei की यूके बेस्ड स्टार्टअप कंपनी अपने नए डिवाइस Nothing Phone 2 को कई खूबियों के साथ पेश करने जा रही है। Nothing Phone 2 के डिस्प्ले को लेकर मिली जानकारी के मुताबिकन या डिवाइस इस बार Nothing Phone 1 से बड़े डिस्प्ले के साथ लाया जा रहा है। Nothing Phone 2 को 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ लाया जा रहा है।

इसके अलावा, Nothing Phone 2 पिछले डिवाइस से बड़ी बैटरी के साथ भी लाया जा रहा है। नए स्मार्टफोन को 4,700mAh की बैटरी के साथ देखा जाएगा। मालूम हो कि Nothing Phone 2 से पहले Nothing Phone 1 को बीते साल ही लॉन्च किया गया था।

बता दें, कंपनी ने Nothing Phone 1 को लेकर एलान किया था कि स्मार्टफोन भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके अलावा, देश में कंपनी के 270 से ज्यादा कस्टमर सर्विस सेंटर भी खोले जाएंगे।