Nothing Phone 2: ट्रांसपरेंट डिजाइन के साथ आज लॉन्च होगा ये फोन, डिजाइन ऐसा जो बना दे दीवाना

Nothing Phone 2 Launching on 11th July लगभग एक साल बाद आज कंपनी अपना दूसरा स्मार्टफोन Nothing Phone 2 लॉन्च करने लिए तैयार है। यह डिवाइस आज यानी 11 जुलाई को लॉन्च होने वाला है और वर्तमान में भारत में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। नथिंग ने आगामी Nothing Phone 2 के कैमरा स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है। (फोटो-जागरण)