Tecno Pova Neo 3: 7000mAh की बैटरी से लैस होगा टेक्नो का अपकमिंग स्मार्टफोन, लॉन्च से पहले कंपनी ने किया टीज

Tecno Pova Neo 3 India Launch Tecno Pova Neo 3 के स्पेसिफिकेशन का खुलासा कंपनी ने एक ट्विटर पोस्ट के जरिए किया है। फोन को तीन कलर शेड्स मेचा ब्लैक एम्बर गोल्ड और हरिकेन ब्लू में आने के लिए टीज़ किया गया है। Tecno Pova Neo 3 के जल्द ही भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। फोन की लॉन्च डेट की घोषणा अभी नहीं की गई है।

Tecno Pova Neo 3 key specifications have been confirmed by the company (इमेज क्रेडिट-Tecno)

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आप कम दाम में बढ़िया फीचर्स वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। टेक्नो ने आगामी स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले Tecno Pova Neo 3 के प्रमुख स्पेसिफिकेशन की पुष्टि कर दी है। हैंडसेट को 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ मीडियाटेक चिपसेट दिया जा सकता है। इसके अलावा, स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सिस्टम होगा। लॉन्च होने वाला हैंडसेट में पॉवरफुल 7,000mAH की बैटरी देखने को मिलेगी। आइए स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डिटेल और स्पेक्स के बारे में डिटेल से नजर डालते हैं। लॉन्च से पहले कंपनी ने फीचर किया टीज Tecno Pova Neo 3 के स्पेसिफिकेशन का खुलासा कंपनी ने एक ट्विटर पोस्ट के जरिए किया है। फोन को तीन कलर शेड्स मेचा ब्लैक, एम्बर गोल्ड और हरिकेन ब्लू में आने के लिए टीज़ किया गया है। इमेज देखकर ये साफ है कि फोन का डिज़ाइन अपने पूर्ववर्ती टेक्नो पोवा नियो 2 से अलग है। इसमें पीछे की तरफ एक बड़ा कैमरा मॉडल है। साथ ही फोन के स्पेसिफिकेशन्स की भी पुष्टि हो गई है। यह MediaTek Helio G85 SoC चिपसेट से लैस होगा, जिसे 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसमें 8GB तक एक्सपेंडेबल रैम भी होगी। Tecno Pova Neo 3 की स्पेसिफिकेशन टेक्नो का आगामी स्मार्टफोन 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.82-इंच HD+ डिस्प्ले के साथ आएगा। स्मार्टफोन में पीछे की तरफ डुअल-कैमरा सिस्टम होगा, जिसमें 16-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2-मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर होगा। सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा होगा। इसके अलावा, Tecno Pova Neo 3 में 7,000mAh की बैटरी मिलने की पुष्टि हुई है, जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह एंड्रॉइड 12 के साथ प्रीलोडेड HiOS 8.0 स्किन के साथ चलेगा। Tecno Pova Neo 3 की खासियत Tecno Pova Neo 3 के जल्द ही भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। कीमत के साथ-साथ फोन की लॉन्च डेट की घोषणा अभी नहीं की गई है। हालांकि इसे कम बजट में पेश किया जा सकता है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, हैंडसेट इस महीने के अंत में या अगस्त के पहले हफ्ते में लॉन्च हो सकता है। स्मार्टफोन की कीमत 12,000 से 14,000 रुपये के बीच निर्धारित होने की संभावना है। टेक्नो पोवा नियो 3 में फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट स्कैनर और एनएफसी सपोर्ट की सुविधा भी है।

Edited By: Anand Pandey