ChatGPT से सवाल-जवाब का बदल जाएगा अंदाज, सर्च में होगा अब Microsoft Bing का इस्तेमाल

नई दिल्ली, टेक डेस्क। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिंग सर्च को लेकर एक नया अपडेट जारी कर दिया है। कंपनी ने जानकारी दी है कि बिंग सर्च की सुविधा को अब चैटजीपीटी में इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसका मतलब होगा कि चैटजीपीटी द्वारा सर्च किया गया डेटा बिंग से लिया जाएगा।

मालूम हो कि चैटजीपीटी द्वारा मिलने वाले जवाबों का अभी तक कोई एक सोर्स नहीं था। नए अपडेट के बाद चैटजीपीटी से पूछे गए सवालों के जवाब खोजने में बिंग चैटजीपीटी की मदद करेगा।

Bing + ChatGPT 🤝

Search grounding in Bing is coming to ChatGPT! #MSBuildhttps://t.co/4ZYbtiEyXg pic.twitter.com/qxTMDdPnxX