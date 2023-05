Microsoft Build 2023: माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 11 यूजर्स के लिए किया नया एलान, AI Copilot के साथ आसान होंगे काम

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Microsoft Build 2023: टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का सालाना इवेंट बीते दिन ही शुरू हुआ है। इसी के साथ जैसा कि माना जा रहा था, कंपनी के सीईओ सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स के लिए कई बड़े एलान किये हैं।

इसी कड़ी में विंडोज 11 यूजर्स के लिए एक नया अपडेट जोड़ा गया है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 11 यूजर्स के लिए कंपनी ने एआई असिस्टेंटस की सुविधा जोड़नी की बात कही है। AI Copilot की सुविधा पीसी में दिए जाने का एलान किया गया है।

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि विंडोज पहला पीसी प्लेटफॉर्म है, जिसमें यूजर्स के लिए एआई असिसटेंस की सुविधा दी जा रही है।

Introducing Windows Copilot: the first PC platform to centralize AI assistance. #MSBuild pic.twitter.com/kujctI9Tm3