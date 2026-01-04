Samsung के नए प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर के बारे में सामने आई डिटेल, जानें कैसे काम करेगा ये नया फीचर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कथित Samsung Galaxy S26 Ultra को AI-पावर्ड प्राइवेसी स्क्रीन फीचर के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है और कंपनी के One UI 8.5 बीटा ने अब इस फंक्शनैलिटी के बारे में और डिटेल्स बताए हैं। इस अपकमिंग फीचर जिसे प्राइवेसी डिस्प्ले कहा जा रहा है, हाल ही में रिलीज हुए One UI 8.5 बीटा फर्मवेयर पर टिप्स एप में लिस्टेड है। इसे साइड के एंगल से स्क्रीन की विजिबिलिटी कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यूजर की प्राइवेसी बेहतर होगी। एक्टिवेट होने पर, साइड से देखने पर स्क्रीन डिम या ज्यादा डार्क दिख सकती है, जिससे आस-पास खड़े लोगों के लिए आपके फोन पर क्या है, ये पढ़ना मुश्किल हो जाएगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra का प्राइवेट डिस्प्ले फीचर कैसे काम करता है? SamMobile ने हाल ही में One UI 8.5 बीटा बिल्ड में Samsung Tips एप में प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर देखा। कहा जा रहा है कि ये नया फीचर साइड के एंगल से देखने पर स्क्रीन की विजिबिलिटी को कम कर देता है। इसलिए, ये फीचर डिस्प्ले को डार्क करके आस-पास के लोगों को आपका कंटेंट देखने से रोक सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर को सेटिंग्स एप से या Quick Panel में एक टॉगल के जरिए इनेबल किया जा सकता है। यूजर्स Samsung के मोड्स और रूटीन एप के साथ इंटीग्रेशन करके 'कंडीशन्स फॉर टर्निंग ऑन' सेक्शन में खास कंडीशन सेट करके इस फीचर को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। इससे यूजर के लोकेशन के आधार पर फीचर ऑटोमैटिकली एक्टिवेट हो जाएगा।

अपकमिंग प्राइवेसी डिस्प्ले के लिए Samsung Display की Flex Magic Pixel टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी और ये सभी Galaxy S26 मॉडल पर उपलब्ध हो ऐसा जरूरी नहीं। अभी ये साफ नहीं है कि ये फीचर सिर्फ फ्लैगशिप Galaxy S26 Ultra मॉडल तक सीमित रहेगा या पूरी लाइनअप के लिए होगा।