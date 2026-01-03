कहीं खाली न हो जाए आपका बैंक अकाउंट, UPI पेमेंट एप्स का करते हैं इस्तेमाल; तो इन सेफ्टी टिप्स को न करें इग्नोर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। UPI ने डेली डे पेमेंट को फास्ट और आसान बना दिया है। लोकल दुकानों पर पेमेंट करने से लेकर खाना ऑर्डर करने या दोस्तों को पैसे भेजने तक, सब कुछ अब मोबाइल फोन से आसानी से हो जाता है। इस आसानी की वजह से लोग अक्सर लापरवाह हो जाते हैं। यहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। UPI ट्रांजैक्शन के दौरान एक छोटी सी गलती से पैसे का नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर आप भी UPI एप्स के जरिए पेमेंट करते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें।

अपना UPI PIN कभी शेयर न करें आपका UPI PIN सिर्फ आपके लिए है। इसकी जरूरत तभी पड़ती है जब आप अपने फोन से पेमेंट अप्रूव कर रहे हों। कोई भी बैंक अधिकारी, दुकानदार या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपसे ये कभी नहीं मांगेगा। अगर कोई किसी भी वजह से आपका UPI PIN मांगता है, तो ये एक स्कैम है। PIN खुद डालें और पक्का करें कि ऐसा करते समय कोई और स्क्रीन न देख पाए।

हमेशा अपना फोन और UPI एप्स लॉक रखें ज्यादातर UPI एप्स यूजर्स को PIN, फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक का इस्तेमाल करके एप लॉक करने की सुविधा देते हैं। ये फीचर हमेशा चालू रहना चाहिए। अगर आपका फोन खो जाता है या कोई और उसे ले लेता है, तो ये सुरक्षा की एक और लेयर एड करता है। आपके फोन में हमेशा स्क्रीन लॉक होना चाहिए। अपने फोन को, थोड़े समय के लिए भी, अनलॉक छोड़ने से अगर किसी और को उसका एक्सेस मिल जाए तो ये रिस्की हो सकता है।

एक ही UPI एप का इस्तेमाल करने की कोशिश करें एक ही बैंक अकाउंट के लिए एक से ज्यादा UPI एप इस्तेमाल करने से अक्सर कन्फ्यूजन होता है। पेमेंट ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है और गलती से कुछ अप्रूव करने का चांस बढ़ जाते हैं। एक ही UPI एप का इस्तेमाल करने से चीजें साफ रहती हैं और ट्रांजैक्शन पर नजर रखना आसान हो जाता है।

अनजान लिंक पर क्लिक न करें बहुत सारे UPI फ्रॉड SMS, WhatsApp या ईमेल के जरिए भेजे गए लिंक से शुरू होते हैं। इन मैसेज में आमतौर पर रिफंड, कैशबैक, रिवॉर्ड या अकाउंट से जुड़ी दिक्कतों के बारे में बात होती है। अनजान लिंक से बचना चाहिए। ये लिंक अक्सर फेक वेबसाइट पर ले जाते हैं जो पर्सनल या बैंकिंग डिटेल्स चुराने के लिए बनाई जाती हैं। अगर कोई मैसेज संदिग्ध लगता है या किसी अननोन सेंडर से आता है, तो बेहतर है कि उसे इग्नोर करें और डिलीट कर दें।

पेमेंट रिक्वेस्ट ध्यान से चेक करें UPI पेमेंट रिक्वेस्ट को अप्रूव करने से पहले हमेशा चेक करना चाहिए। स्कैमर कभी-कभी रैंडम रिक्वेस्ट भेजते हैं, इस उम्मीद में कि यूजर्स बिना ध्यान से देखे उन्हें अप्रूव कर देंगे। कुछ भी अप्रूव करने से पहले, भेजने वाले का नाम और अमाउंट चेक करने के लिए थोड़ा समय लें।