नए वाले Samsung Galaxy Z Fold 7 पर सबसे बड़ी डील, 23 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग ने कुछ वक्त पहले अपने लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, जहां कंपनी ने लेटेस्ट Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 और साथ ही एक सस्ता Z Flip 7 FE पेश किया था। इस लाइनअप में Galaxy Z Fold 7 अपने स्लिम डिजाइन और पावरफुल फीचर्स की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। वहीं, Amazon अब इस डिवाइस पर सीधे 23 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट दे रहा है। प्राइस ड्रॉप के बाद फोन को खरीदने का ये शानदार मौका है। चलिए इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Samsung Galaxy Z Fold 7 की कीमत में गिरावट सैमसंग के अपने इस पावरफुल फोन को 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया था जिसकी भारत में शुरुआती कीमत 1,86,999 रुपये से शुरू होती है लेकिन Amazon अभी इस मॉडल को सिर्फ 1,63,499 रुपये में खरीदने का मौका दे रहा है यानी फोन पर सीधे 23,500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं जहां आप Federal Scapia क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं।

Samsung Galaxy Z Fold 7 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Samsung के इस डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.5-इंच FHD+ AMOLED आउटर डिस्प्ले और 8-इंच QXGA+ AMOLED इनर डिस्प्ले मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। इस बुक-स्टाइल फोल्डेबल डिवाइस में Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है। फोन में 4,400mAh की बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है।