Samsung के मुड़ने वाले 5G फोन पर सबसे बड़ी डील, इतनी कम हुई कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप रेगुलर फोन से बोर हो गए हैं और अब एक फोल्ड फोन खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन ज्यादा कीमत होने की वजह से खुद को रोक रहे थे तो अब आपके पास शानदार मौका है। जी हां, इस वक्त सैमसंग के Galaxy Z Fold 6 पर फ्लिपकार्ट सबसे तगड़ी डील दे रहा है जहां आप डिवाइस पर 61 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट ले सकते हैं।

भारत में इस डिवाइस की कीमत 1,64,999 रुपये से शुरु होती है जहां डिवाइस डुअल AMOLED डिस्प्ले, ट्रिपल-कैमरा सिस्टम और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। हालांकि ये एक लिमिटेड टाइम डील लग रही है, इसलिए अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं, तो ज्यादा इंतजार न करें। चलिए इस पूरी डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Samsung Galaxy Z Fold 6 पर डिस्काउंट ऑफर सैमसंग के इस Fold डिवाइस की भारत में कीमत वैसे तो 1,64,999 रुपये से शुरू होती है लेकिन अभी आप Flipkart से इस फोल्डेबल फोन को सिर्फ 1,03,933 रुपये में खरीद सकते हैं यानी डिवाइस पर आपको 61,066 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है।

इसके अलावा, डिवाइस पर Flipkart Axis/SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5% तक का एक्स्ट्रा कैशबैक डिस्काउंट भी मिल रहा है। आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके भी और ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं और 68,050 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं, जो डिवाइस के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करेगी।

Samsung Galaxy Z Fold 6 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो सैमसंग के इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। इस प्रीमियम फोल्डेबल फोन में 4400mAh की बड़ी बैटरी भी मिल रही है जिसके साथ 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है। डिवाइस में 7.6-इंच का इनर डिस्प्ले और 6.3-इंच का आउटर स्क्रीन मिल रहा है। डिवाइस के दोनों डिस्प्ले Dynamic AMOLED 2X पैनल हैं जिनमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है।