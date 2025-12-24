Christmas से ठीक पहले Samsung के अल्ट्रा 5G फोन पर डिस्काउंट, 200MP कैमरा समेत कई जबरदस्त फीचर्स  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी क्रिसमस से पहले कोई प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं? तो Samsung Galaxy S25 Ultra आपके लिए इस वक्त एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जल्द ही कंपनी Galaxy S26 Ultra को भी पेश कर सकती है इससे ठीक पहले मौजूदा मॉडल पर जबरदस्त डील मिल रही है। Flipkart पर Samsung Galaxy S25 Ultra अभी भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। बता दें कि कंपनी ने इस डिवाइस को 1,29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था।

इस डिवाइस में क्वाड कैमरा, AMOLED स्क्रीन, शार्प डिजाइन और S Pen सपोर्ट देखने को मिलता है। इन सभी खूबियों के साथ डिवाइस में आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलने वाला है। डिवाइस अभी फ्लिपकार्ट पर 1,08,000 से कम कीमत में मिल रहा है। चलिए इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Samsung Galaxy S25 Ultra पर डिस्काउंट ऑफर सैमसंग के इस जबरदस्त Galaxy S25 Ultra पर अभी अपने लॉन्च प्राइस से सीधे 22,816 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है जिसके बाद फोन की कीमत सिर्फ 1,07,183 रुपये रह गई है। ग्राहक इस फोन को 3,769 प्रति माह से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं। Axis Bank फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड और Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड पर भी कंपनी 5% तक का कैशबैक दे रही है।

कंपनी इस फोन पर जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है जहां आप अपने पुराने डिवाइस पर 57,400 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन यह डिवाइस की वर्किंग कंडीशन और अन्य चीजों पर डिपेंड करेगा। Flipkart इस फोन पर एक्स्ट्रा पैसे देकर एक्सटेंडेड वारंटी और अन्य ऐड-ऑन भी ऑफर कर रहा है।