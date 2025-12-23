Samsung Galaxy A37 और Galaxy A57 में मिलेगा नया 50MP कैमरा, लॉन्च से पहले सामने आई डिटेल्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung इन दिनों अपनी नेक्स्ट जेनरेशन मिड रेंज स्मार्टफोन Galaxy A37 और Galaxy A57 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर कोड से पता चलता है कि कंपनी इनके कैमरा हार्डवेयर में अपग्रेड कर सकती है। सैमसंग के ए-सीरीज स्मार्टफोन्स में बड़े कैमरा सेंसर और पहले से बेहतर हार्डवेयर ऑफर करने की प्लानिंग कर रहा है। सैमसंग के ये स्मार्टफोन मिड रेंज में 2026 की शुरुआत में लॉन्च होंगे।

Galaxy A37 और A57 के संभावित कैमरा फीचर्स Smartprix की रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung Galaxy A37 और Galaxy A57 दोनों स्मार्टफोन में 50-मेगापिक्सल वाला नया कैमरा सेंसर दिया जा सकता है। संभव है कि यह Sony IMX906 सेंसर या Samsung का इन-हाउस ISOCELL S5KGNJ सेंसर हो सकता है। दोनों ही सेंसर 1/1.56-इंच ऑप्टिकल फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं। बड़ा कैमरा सेंसर बेहतर इमेज क्लिक करने में बेहतर होता है। यह इंप्रूम डायनमिक रेंज, लो-लाइट परफॉर्मेंस और इमेज क्लेरिटी देता है।

Samsung Galaxy A57 मिड रेंज सेगमेंट में बड़े सेकेंडरी कैमरा सेंसर के साथ लॉन्च हो सकता है। इस फोन में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा मिल सकता है। यह ISOCELL S5K3L6 लेंस होगा। इसके साथ 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया जाएगा। इसके साथ ही सेल्फी के लिए Galaxy A57 में 12-मेगापिक्सल ISOCELL S5K3LC सेंसर दिया जा सकता है।

Samsung Galaxy A37 स्मार्टफोन की बात करें इसमें भी A57 वाला 50-मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है। सेकेंडरी कैमरा सेंसर की बात करें तो इसमें 8-मेगापिक्सल GalaxyCore GC08A3 सेंसर दिया जाएगा। इसके साथ ही 5-मेगापिक्सल GalaxyCore GC05A3 मैक्रो कैमरा लेंस दिया जा सकता है। सेल्फी के लिए 12-मेगापिक्सल GalaxyCore GC12A2 सेंसर मिल सकता है।