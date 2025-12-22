Language
    Samsung का स्नैपड्रैगन 8 इलीट चिपसेट वाला 5G फोन हुआ सस्ता, मिस न करें ये शानदार डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:00 AM (IST)

    सैमसंग जल्द ही अपनी नई Galaxy S26 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है। इससे पहले, Samsung Galaxy S25 Plus पर 30 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रह ...और पढ़ें

    Samsung का स्नैपड्रैगन 8 इलीट चिपसेट वाला 5G फोन हुआ सस्ता, मिस न करें ये शानदार डील 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग जल्द ही अपनी नई Galaxy S26 सीरीज लॉन्च करने कि तैयारी कर रहा है। नई सीरीज के लॉन्च से ठीक पहले मौजूदा सीरीज के Samsung Galaxy S25 Plus पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप भी कोई नया डिवाइस खरीदने की सोच रहे हैं तो बिना किसी बैंक ऑफर के आप डिवाइस पर 30 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट ले सकते हैं।

    बता दें कि कंपनी ने इस डिवाइस को देश में 99,999 रुपये में लॉन्च किया था जिसे Galaxy S25 और Galaxy S25 Ultra के बीच में रखा गया। हालांकि इस डिवाइस में भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 12GB RAM समेत कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। चलिए फोन के फीचर्स जानने से पहले इस पर मिल रही डील पर एक नजर डालते हैं...

    Samsung Galaxy S25 Plus 5G पर डिस्काउंट ऑफर

    सैमसंग के इस शानदार डिवाइस पर अभी 30 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है जिसके बाद फोन की कीमत सिर्फ 69,799 रुपये रह गई है। इतना ही नहीं फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं जहां से आप कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड का इस्तेमाल करके 1,500 रुपये तक की छूट भी ले सकते हैं, जिसके बाद फोन की कीमत लगभग 68,000 रुपये हो जाएगी।

    अगर आप और भी ज्यादा डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो अपने पुराने डिवाइस को एक्सचेंज भी कर सकते हैं जहां से आपको 44,400 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू मिलने वाला है। हालांकि ये एक्सचेंज वैल्यू डिवाइस की वर्किंग कंडीशन और उसके ब्रांड पर डिपेंड करती है। इसके अलावा आप इस डिवाइस को आसान किस्तों पर भी खरीद सकते हैं, जहां से आप 3,384 रुपये से शुरू होने वाली EMI पर भी फोन को ले सकते हैं।

    Samsung Galaxy S25 Plus 5G के स्पेसिफिकेशन्स

    डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें आपको 6.7-इंच का डायनामिक LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही ये डिवाइस 120Hz तक केरिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है जहां 2,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिल रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें Qualcomm का Snapdragon 8 Elite for Galaxy प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस में 12GB LPDDR5X RAM और 512GB तक स्टोरेज दी गई है।

    Samsung Galaxy S25 Plus 5G के कैमरा स्पेक्स

    फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है जहां 50MP प्राइमरी, 12MP अल्ट्रावाइड और 10MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है जहां 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट भी मिल रहा है। सेल्फी के लिए डिवाइस में 12MP का कैमरा है। इसके अलावा फोन में 4,900mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है।

