Flipkart सेल: Samsung Galaxy Z Fold 6 पर शानदार डिस्काउंट, 21 दिसंबर तक मौका  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी वक्त से फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो फ्लिपकार्ट की एन्ड ऑफ सीजन सेल में सबसे जबरदस्त डील मिल रही है। Samsung Galaxy Z Fold 6 फ्लिपकार्ट पर बिना किसी बैंक ऑफर के 58,009 रुपये तक सस्ता मिल रहा है। कंपनी ने इस डिवाइस को 1,64,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया था। डिवाइस में डुअल AMOLED डिस्प्ले, ट्रिपल-कैमरा सेटअप और प्रीमियम डिजाइन मिल रहा है। हालांकि ये सेल 21 दिसंबर तक लाइव रहेगी यानी आपके पास अब कम ही वक्त बचा है। चलिए पहले डील के बारे में जान लेते हैं...

Samsung Galaxy Z Fold 6 पर डिस्काउंट ऑफर सैमसंग के इस शानदार डिवाइस की कीमत वैसे तो भारत में 1,64,999 रुपये है लेकिन अभी आप Flipkart पर इस बुक-स्टाइल फोल्डेबल डिवाइस को सिर्फ 1,06,990 रुपये में खरीद सकते है यानी फोन पर फ्लैट 58,009 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा फोन पर Flipkart Axis/SBI बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए 5% तक का कैशबैक भी मिल रहा है, जिससे आप और भी ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं।

Samsung Galaxy Z Fold 6 स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो सैमसंग के इस डिवाइस में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। साथ ही इस फोन में 7.6-इंच का इनर डिस्प्ले और 6.3-इंच का एक्सटर्नल डिस्प्ले मिल रहा है। डिवाइस की दोनों डिस्प्ले Dynamic AMOLED 2X पैनल हैं जिनमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है जिससे आपको स्मूथ स्क्रॉल एक्सपीरियंस मिलता है।